Bất động sản Việt Nam hút mạnh dòng vốn đầu tư từ khu vực Đông Nam Á

Dấu ấn của nhà đầu tư từ khu vực Đông Nam Á vào bất động sản của Việt Nam. (Ảnh: Int)

Từ khu công nghiệp, nhà ở, bán lẻ cho đến nghỉ dưỡng, dấu ấn của nhà đầu tư ASEAN tại thị trường Việt Nam ngày càng rõ nét.

Vai trò và mức độ ảnh hưởng của dòng ﻿vốn ASEAN

Năm 2023, dòng vốn FDI vào ASEAN đạt mức kỷ lục 230 tỷ USD, bất chấp xu hướng suy giảm toàn cầu. Bất động sản là một trong những lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường khu vực.

Việt Nam, với vị thế là một phần của hệ sinh thái đầu tư năng động này, hưởng lợi không chỉ ở lượng vốn mà còn ở sự chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và các mô hình phát triển tiên tiến. Trong số các nhà đầu tư ASEAN, Singapore luôn dẫn đầu về số lượng dự án và tổng vốn đăng ký, thể hiện vai trò tiên phong trong khai thác tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản luôn nằm trong nhóm các ngành thu hút FDI mạnh mẽ nhất tại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản đạt 5,1 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 24% tổng vốn FDI đăng ký trên cả nước.

Đáng chú ý, trong tổng vốn đầu tư từ ASEAN, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, với 97 dự án và 16,6 tỷ USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư của khối này vào Việt Nam. Tỷ trọng này cao hơn đáng kể so với tỷ trọng của bất động sản trong tổng FDI chung của Việt Nam, cho thấy các nhà đầu tư ASEAN có xu hướng ưu tiên lĩnh vực này hơn so với các nhà đầu tư từ các khu vực khác. Điều này có thể được giải thích bởi sự gần gũi về địa lý, sự tương đồng về văn hóa kinh doanh và khả năng nhận diện, khai thác các cơ hội phát triển đô thị trong khu vực.

Dòng vốn này đã góp phần mở rộng quy mô và nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường. Từ một ngành sơ khai, bất động sản Việt Nam đã từng bước định hình theo chuẩn quốc tế với các dự án tiêu biểu như Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) hay Ciputra (Hà Nội), đặt nền móng cho khái niệm đô thị quy mô lớn, bài bản và đồng bộ.

BĐS công nghiệp là phân khúc thu hút vốn mạnh nhất

Nhận định về dòng vốn đầu tư từ ASEAN vào thị trường bất động sản Việt Nam, bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội cho biết, dòng vốn này đã phân bổ đa dạng vào nhiều phân khúc, phản ánh sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng đồng bộ của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu phát triển đa dạng các loại hình bất động sản.

Bất động sản công nghiệp vẫn là “điểm đến” hàng đầu. Mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) do Becamex IDC và Sembcorp Development hợp tác đã trở thành biểu tượng hợp tác thành công, đáp ứng làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu và chiến lược “Trung Quốc + n”. Việt Nam dự kiến bổ sung 221 khu công nghiệp mới đến năm 2030, tạo quỹ đất lớn cho các nhà đầu tư.

Nhà ở cao cấp và khu đô thị tích hợp tiếp tục là điểm sáng, đặc biệt với các nhà đầu tư Singapore và Malaysia. Keppel Land phát triển Estella Heights, Palm City, Celesta Rise (TP.HCM); CapitaLand sở hữu Vista Verde, Feliz en Vista, Somerset; ParkCity Property Holdings (Malaysia) triển khai ParkCity Hà Đông tại Hà Nội. Các dự án này chú trọng quy hoạch tổng thể, không gian xanh và tiện ích đồng bộ.

Bán lẻ và thương mại chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của các tập đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore, phát triển trung tâm thương mại và chuỗi bán lẻ hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

“Nghỉ dưỡng và du lịch cũng là mảng hấp dẫn. Với tiềm năng du lịch lớn, các nhà đầu tư ASEAN đang đẩy mạnh rót vốn vào khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng dự kiến tăng 70–80% so với năm 2024”, bà Dung nói.

Tác động tới thị trường Việt Nam

Vốn ASEAN mang tới các chuẩn mực quốc tế về quy hoạch, thiết kế và xây dựng. Các dự án thường chú trọng không gian xanh, tiện ích đa dạng, công nghệ thông minh và giải pháp bền vững.

Mô hình “công nghiệp – đô thị – dịch vụ” của VSIP là minh chứng rõ nét, không chỉ xây dựng hạ tầng sản xuất mà còn kiến tạo hệ sinh thái đô thị với khu dân cư chất lượng cao, đầy đủ tiện ích cho chuyên gia và người lao động.

Thông qua các liên doanh, nhà đầu tư ASEAN cũng chuyển giao công nghệ xây dựng tiên tiến và kinh nghiệm quản lý, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam và góp phần chuyên nghiệp hóa toàn ngành.

Dù đóng vai trò quan trọng, dòng vốn ASEAN vẫn chưa tạo đột phá rõ nét tại Việt Nam do một số rào cản: hạn chế về tỷ lệ và thời hạn sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, quy trình pháp lý và thủ tục hành chính còn nhiều, cùng mức độ minh bạch thị trường chưa cao.

Tuy vậy, với tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu thị trường ổn định và sự hội nhập sâu rộng, Việt Nam vẫn là điểm đến chiến lược. Khi môi trường pháp lý tiếp tục cải thiện và hạ tầng được nâng cấp, dòng vốn ASEAN được kỳ vọng sẽ đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào việc định hình diện mạo đô thị hiện đại, bền vững của Việt Nam trong thập kỷ tới.