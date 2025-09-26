Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giam 2 lãnh đạo Công ty Đường sắt Yên Lào

26-09-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Công an Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Đường sắt Yên Lào vì lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng từ nhà thầu.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1970) nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú và Lê Minh Thái (SN 1969) hiện là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam 2 lãnh đạo Công ty Đường sắt Yên Lào- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Minh Thái.

Trước đó, ngày 19/9, qua công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Cường và Thái đã yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt. Bằng thủ đoạn trên, Cường và Thái đã chiếm đoạt trên 400 triệu đồng đồng của 3 đơn vị thi công.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Khang - Minh Hương/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay

Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay Nổi bật

Tử hình Hoàng Minh Hải, tức Hải Lùn

Tử hình Hoàng Minh Hải, tức Hải Lùn Nổi bật

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh

07:49 , 26/09/2025
Dự báo thời tiết ngày 26/9: Mưa lớn trút xuống Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An

Dự báo thời tiết ngày 26/9: Mưa lớn trút xuống Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An

07:09 , 26/09/2025
Cháy căn nhà 6 tầng ở trung tâm TP HCM, 6 người được cảnh sát cứu an toàn

Cháy căn nhà 6 tầng ở trung tâm TP HCM, 6 người được cảnh sát cứu an toàn

07:08 , 26/09/2025
CẬP NHẬT: BÃO BUALOI - BÃO SỐ 10 mạnh CẤP 12-13, giật CẤP 16 hướng vào Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ

CẬP NHẬT: BÃO BUALOI - BÃO SỐ 10 mạnh CẤP 12-13, giật CẤP 16 hướng vào Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ

07:05 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên