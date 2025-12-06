Bắt Giám đốc Bùi Quang Huy sinh năm 1986

Chiều 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bổ sung và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc” xảy ra tại khu vực Phú Quốc, do Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Lĩnh được xác định là những kẻ cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Quang Huy là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Đảo Ngọc Đặc Khu. Mặc dù biết rõ việc đo đạc, lập bản vẽ phân lô đất không thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Huy vẫn nhận thực hiện dịch vụ đo đạc cho Đặng Văn Lĩnh với mức giá từ 1 – 4 triệu đồng mỗi hồ sơ tùy diện tích.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy. Ảnh: TPO

Trong quá trình “làm dịch vụ”, Huy nắm rõ thực tế nhiều khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được giao đất để làm dự án và chưa hoàn tất hồ sơ di dời ranh rừng. Tuy nhiên, Huy vẫn lập bản vẽ, phân lô và cung cấp bản đo hiện trạng để Lĩnh sử dụng rao bán cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bùi Quang Huy đóng vai trò giúp sức tích cực cho nhóm đối tượng thuộc Công ty LHD gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp và Đặng Văn Hùng, trong việc phân lô bán nền trái phép tại 8 “dự án ma”. Hậu quả là 347 người bị chiếm đoạt hơn 432 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Hùng về tội “Đưa hối lộ”; đồng thời mở vụ án “Hủy hoại rừng” và khởi tố bị can Đặng Văn Lĩnh về hành vi này.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ, mở rộng trách nhiệm các cá nhân liên quan.