Bắt giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá

13-09-2025 - 06:34 AM | Xã hội

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá.

Theo nguồn tin riêng của Báo Điện tử VTC News, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thi (SN 1972, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa). Tháng 8/2021, ông Nguyễn Văn Thi được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá.

Bắt giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá trước thời điểm bị phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Báo Thanh Tra)

Trước đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh Thanh Hoá về công tác cán bộ.

Theo nội dung công văn, nhằm bảo đảm hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh được thông suốt, liên tục, không gián đoạn trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí cho đến khi có chỉ đạo mới.

Cụ thể, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh; giao ông Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phụ trách, điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy giao ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách, điều hành.

Tại Sở Công Thương, Tỉnh ủy giao ông Trần Đức Lương - Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành công việc trong thời gian vắng mặt ông Trần Anh Chung - Giám đốc Sở. Các quyết định phân công trên có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có chỉ đạo mới.

Đình Anh/ VTC News

VTC News

