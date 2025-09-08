Bắt giam tài xế taxi công nghệ Dương Bá Toàn

Ngày 8/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Toàn (SN 1984, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tài xế taxi công nghệ, về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 7/7/2025, Toàn điều khiển xe ôtô BKS 43H-106.76 lưu thông trên đường 30/4 hướng từ Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng). Khi đến trước khu vực đường 30/4, xe bất ngờ tông vào ôtô Volkswagen BKS 79A-373.xx (do anh Nguyễn Ngọc Nam, SN 1980, trú TP.HCM làm chủ) và ôtô Mazda BKS 76A-046.xx (do anh Nguyễn Quốc Đạt, SN 1990, trú Quảng Ngãi làm chủ).

Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Dương Bá Toàn - Ảnh: CA Đà Nẵng

Vụ tai nạn khiến ba phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại hơn 415 triệu đồng theo Kết luận định giá số 35/KL-HĐĐGTS ngày 08/8/2025 của Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, kết quả test nhanh tại hiện trường xác định Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp.

Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ lái xe, đặc biệt là tài xế taxi công nghệ, khi vẫn còn tình trạng sử dụng ma túy, rượu bia rồi điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.