Bắt giam tài xế taxi công nghệ Dương Bá Toàn
Ngày 8/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Toàn (SN 1984, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tài xế taxi công nghệ, về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 7/7/2025, Toàn điều khiển xe ôtô BKS 43H-106.76 lưu thông trên đường 30/4 hướng từ Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng). Khi đến trước khu vực đường 30/4, xe bất ngờ tông vào ôtô Volkswagen BKS 79A-373.xx (do anh Nguyễn Ngọc Nam, SN 1980, trú TP.HCM làm chủ) và ôtô Mazda BKS 76A-046.xx (do anh Nguyễn Quốc Đạt, SN 1990, trú Quảng Ngãi làm chủ).
Vụ tai nạn khiến ba phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại hơn 415 triệu đồng theo Kết luận định giá số 35/KL-HĐĐGTS ngày 08/8/2025 của Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, kết quả test nhanh tại hiện trường xác định Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp.
Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ lái xe, đặc biệt là tài xế taxi công nghệ, khi vẫn còn tình trạng sử dụng ma túy, rượu bia rồi điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.
