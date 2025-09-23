Bắt giữ, di lý Đinh Thị Trúc Linh

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được đối tượng truy nã đang lẫn trốn trên địa bàn phường Sơn Qui là Đinh Thị Trúc Linh (sinh năm 1985, nơi thường trú xã Thạnh Trị, Thành phố Cần Thơ).

Trước đó, vào lúc 23 giờ 45 phút, ngày 17/9/2025 tại căn nhà không số thuộc khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, Công an phường Sơn Qui phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã tên Đinh Thị Trúc Linh về tội danh “Cướp tài sản” theo Quyết định truy nã số của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM.

Đối tượng Đinh Thị Trúc Linh tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã di lý đối tượng Đinh Thị Trúc Linh về Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.