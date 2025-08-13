Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ, khám xét phòng trọ của Nguyễn Thị Bích Ngọc

13-08-2025 - 13:54 PM | Xã hội

Tại phòng trọ của Nguyễn Thị Bích Ngọc, công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng.

‎Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1990; HKTT: phường Chánh Hưng, TP.HCM; nơi ở ngõ 140 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, TP Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giữ, khám xét phòng trọ của Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: CA Hà Nội

‎Trước đó, vào ngày 16/7/2025, Công an phường Nghĩa Đô tiếp nhận thông tin một đơn hàng vận chuyển có biểu hiện nghi vấn chứa ma tuý. Tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong gói hàng có 01 túi ni lông màu trắng chứa 10 viên nén màu xanh là ma tuý tổng hợp. 

Ngay sau đó, Công an phường đã xác minh người gửi đơn hàng trên là Nguyễn Thị Bích Ngọc. Tại cơ Công an, đối tượng khai nhận đã thuê shipper vận chuyển đơn hàng bên trong có giấu ma tuý. Ngọc khai nhận còn cất giấu nhiều loại ma tuý tổng hợp tại phòng trọ. 

Công an phường đã thu giữ nhiều ma tuý tại nơi ở của đối tượng. Tổng số tang vật thu giữ là gần 2,5 kg ma tuý tổng hợp.

‎Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

