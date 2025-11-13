Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ người đàn ông Trung Quốc xâm nhập tài khoản ngân hàng của người dân Việt Nam

13-11-2025 - 07:27 AM | Smart Money

Sau khi lắp thiết bị phát sóng từ trạm phát điện tự chế, Văn cùng đồng bọn kích hoạt hệ thống, xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông và tài khoản ngân hàng người dân.

Thiệu Văn (Ảnh: T.A.)

Ngày 11/11, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Thiệu Văn (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Hồ Bắc) về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, ngày 27/9, Thiệu Văn nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài, thuê homestay tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) sinh sống. Đối tượng mang theo máy tính mini và thiết bị phát sóng để hỗ trợ đồng bọn ở Trung Quốc thực hiện hành vi tấn công mạng.

Ngày 25/10, Thiệu Văn mua một trạm phát điện trị giá 6,21 triệu đồng rồi lắp ráp thành thiết bị phát sóng.

Trong các ngày từ 29 đến 31/10, đối tượng mang vali chứa thiết bị đến nhiều khu vui chơi, trung tâm thương mại đông người ở Hà Nội, kích hoạt hệ thống nhằm giúp đồng phạm xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông và tài khoản ngân hàng của người dân.

Nhóm tội phạm này giả lập các website ngân hàng, gửi đường link giả mạo yêu cầu "xác thực thông tin". Khi người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, chúng chiếm quyền kiểm soát và rút tiền trong tài khoản.

Chiều 3/11, khi đang hoạt động tại khu vực Tràng Tiền Plaza, Thiệu Văn bị Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra đường dây tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài.

Theo Phùng Anh

VTV.vn

