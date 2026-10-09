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Bắt giữ Nguyễn Hữu Tiền SN 2004

| | Xã hội

Trước đó, đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 8/10, Công an TP Đồng Nai thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Tân Khai đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Tiền, sinh năm 2004, ngụ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Khai có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ Nguyễn Hữu Tiền - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiền bị phát hiện cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau khi bắt giữ, Công an phường Tân Khai đã khẩn trương củng cố hồ sơ, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Tiền và tiếp tục đấu tranh, xác minh mở rộng theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc duy trì lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, khu vực trọng điểm, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn, tuyến giao thông để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an phường Tân Khai khuyến cáo, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện người, phương tiện có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý theo quy định, cùng chung tay giữ gìn bình yên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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