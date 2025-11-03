Bắt giữ nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng tại Việt Nam

Nhóm đối tượng lừa đảo người Trung Quốc bị lực lượng Công an Việt Nam bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng và Công an TP Hà Nội tiến hành các hoạt động nghiệp vụ, phát hiện nhiều địa điểm tại Hà Nội và Đà Nẵng là nơi hoạt động, lẩn trốn của nhóm tội phạm người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là kết quả của đợt cao điểm phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm đánh bạc trên không gian mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2025, thực hiện theo chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Các đối tượng trong nhóm tội phạm này là mắt xích trong đường dây tội phạm người Trung Quốc chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia, nhắm vào nạn nhân là công dân Trung Quốc (chưa phát hiện nạn nhân là người Việt Nam). Tất cả đều đã có lệnh giam giữ của Công an Trung Quốc.

Phía Bộ Công an Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam hỗ trợ xác minh, bắt giữ các đối tượng nghi đang hoạt động, lẩn trốn tại Hà Nội và Đà Nẵng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành các hoạt động nghiệp vụ và phát hiện 3 căn hộ chung cư tại Hà Nội cùng 2 địa điểm tại Đà Nẵng là nơi các đối tượng ẩn náu.

Cuối tháng 9-2025, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra cư trú và phát hiện 49 đối tượng nằm trong danh sách do phía Trung Quốc đề nghị bắt giữ.

Qua đấu tranh, xác định ổ nhóm tại Hà Nội được các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam để lừa đảo công dân Trung Quốc. Chúng sử dụng phần mềm chat bảo mật, tiếp cận người chơi game trực tuyến, lôi kéo tham gia các trò chơi khác và chiếm đoạt tiền điện tử qua các đường link giả mạo.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc.

Trong khi đó, ổ nhóm tại Đà Nẵng do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ khi người vay không trả được tiền. Các đối tượng liên hệ với người vay ở Trung Quốc, tư vấn gói vay mới, sau đó chuyển thông tin cho nhóm đòi nợ nếu khách hàng không thanh toán. Tiền lương hằng tháng của chúng dao động từ 7.000 đến 20.000 NDT, tùy theo hiệu quả cho vay và thu hồi nợ.

Đầu tháng 10-2025, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng trong nhóm này khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Trên cơ sở kết quả bắt giữ tại Việt Nam, phía Trung Quốc đã triển khai đồng loạt các tổ công tác, bắt giữ hơn 100 đối tượng liên quan trong lãnh thổ Trung Quốc.

Sau khi Công an TP Đà Nẵng và Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh, cư trú, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị dẫn giải, bàn giao toàn bộ nhóm đối tượng người Trung Quốc cùng tang vật, giấy tờ liên quan cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Hoạt động bàn giao bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật, đối ngoại và được phía bạn đánh giá cao.