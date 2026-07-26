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Bắt giữ thành công Mùa Thị Dung và di lý về nước

| | Xã hội

Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 13 năm lẩn trốn ở Lào.

Ngày 25/7, Công an xã Pú Nhung thông tin, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bò Kẹo (CHDCND Lào) bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Mùa Thị Dung, sau 13 năm lẩn trốn tại nước bạn Lào.

Đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 2372 ngày 6/12/2013 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian bỏ trốn, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, ẩn náu tại các khu vực giáp biên giới, hẻo lánh nhằm che giấu tung tích và trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đến rạng sáng ngày 23/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào, đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ và được di lý về Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm truy nã; đồng thời thể hiện hiệu quả của mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và Lào trong bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh. Việc bỏ trốn không thể giúp tội phạm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Duy Anh

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