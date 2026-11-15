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Bắt giữ thành công Nguyễn Văn Cường SN 1974

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Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Cường bỏ trốn, di chuyển qua nhiều địa phương tại khu vực phía Bắc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Công an xã Tân Minh, TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã từ phía Nam lẩn trốn trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/11/2026, tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Tân Minh phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1974, đăng ký thường trú tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp).

Bắt giữ thành công Nguyễn Văn Cường SN 1974- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Công an Hải Phòng

Nguyễn Văn Cường là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 6577 ngày 06/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, Nguyễn Văn Cường có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một số xe ô tô của bà L.T.L. tại tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Cường bỏ trốn, di chuyển qua nhiều địa phương tại khu vực phía Bắc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Ngày 13/11/2026, trong quá trình lẩn trốn và di chuyển qua địa bàn xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng, Công an xã Tân Minh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Cường. Hiện Công an xã Tân Minh hoàn thiện hồ sơ để phối hợp các đơn vị liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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