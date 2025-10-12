Bắt Hoàng Cao Sơn

Ngày 12/10, tờ Người lao động dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Cao Sơn (55 tuổi, trú tại 947 Đê La Thành, phường Láng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an phường Láng làm việc với đối tượng Hoàng Cao Sơn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Hà Nội, vào trưa ngày 10/10, Sơn dọn rác ở nhà và mang lên tầng thượng đốt gây cháy ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

Công an phường Láng đã phối hợp với các lực lượng tiến hành dập tắt đám cháy, lập biên bản, yêu cầu đối tượng dừng việc đốt rác tại khu vực tầng thượng của ngôi nhà.

Sau khi lực lượng Công an rời đi, Sơn không chấp hành yêu cầu, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà.

Đến 17h cùng ngày, Sơn lại thực hiện hành vi đốt rác trên tầng thượng của ngôi nhà. Khi thấy rác cháy gần hết và chỉ còn than hồng ửng đỏ, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, giặt, nấu cơm rồi ăn cơm tối và không quay lên tầng thượng nữa.

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được.

Vụ cháy vào tối 10/10 (Ảnh cắt từ clip/CAND).

‎Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ CATP đã kịp thời có mặt, phối hợp CAP Láng và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân xung quanh. Qua đó, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

‎Công an phường Láng đã đưa Hoàng Cao Sơn về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Hành vi của Sơn đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang, lo sợ và gây ra bức xúc cho người dân.

‎Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.