Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Hoàng Cao Sơn

12-10-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Đối tượng Hoàng Cao Sơn vừa bị bắt khẩn cấp do cố tình đốt rác gây ra 2 vụ cháy tại Hà Nội.

Ngày 12/10, tờ Người lao động dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Cao Sơn (55 tuổi, trú tại 947 Đê La Thành, phường Láng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt Hoàng Cao Sơn- Ảnh 1.

Công an phường Láng làm việc với đối tượng Hoàng Cao Sơn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Hà Nội, vào trưa ngày 10/10, Sơn dọn rác ở nhà và mang lên tầng thượng đốt gây cháy ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. 

Công an phường Láng đã phối hợp với các lực lượng tiến hành dập tắt đám cháy, lập biên bản, yêu cầu đối tượng dừng việc đốt rác tại khu vực tầng thượng của ngôi nhà. 

Sau khi lực lượng Công an rời đi, Sơn không chấp hành yêu cầu, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà. 

Đến 17h cùng ngày, Sơn lại thực hiện hành vi đốt rác trên tầng thượng của ngôi nhà. Khi thấy rác cháy gần hết và chỉ còn than hồng ửng đỏ, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, giặt, nấu cơm rồi ăn cơm tối và không quay lên tầng thượng nữa. 

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được.

Bắt Hoàng Cao Sơn- Ảnh 2.

Vụ cháy vào tối 10/10 (Ảnh cắt từ clip/CAND).

‎Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ CATP đã kịp thời có mặt, phối hợp CAP Láng và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân xung quanh. Qua đó, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

‎Công an phường Láng đã đưa Hoàng Cao Sơn về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Hành vi của Sơn đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang, lo sợ và gây ra bức xúc cho người dân.

‎Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Bắt Hoàng Cao Sơn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm

Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm Nổi bật

Truy nã Trần Văn Tân và Lê Văn Định

Truy nã Trần Văn Tân và Lê Văn Định Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to đến rất to

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to đến rất to

18:31 , 12/10/2025
Bộ Chính trị chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Bộ Chính trị chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

18:09 , 12/10/2025
Phát hiện 260 tài xế vượt đèn đỏ tại ngã tư ở Hà Nội trong một ngày

Phát hiện 260 tài xế vượt đèn đỏ tại ngã tư ở Hà Nội trong một ngày

17:28 , 12/10/2025
Dự báo thêm 2-3 cơn bão sắp vào Việt Nam, không khí lạnh đến sớm "lạ thường"

Dự báo thêm 2-3 cơn bão sắp vào Việt Nam, không khí lạnh đến sớm "lạ thường"

17:08 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên