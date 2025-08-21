Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt, khám xét khẩn cấp đối với vợ chồng Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân

21-08-2025 - 14:10 PM | Xã hội

Vợ chồng Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân đã có lời khai ban đầu tại cơ quan công an cho hành vi phạm pháp của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên, sinh năm 1993; Trần Hồng Quân, sinh năm 1991 (cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Vợ chồng Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân cùng các đồng phạm:

Nguyễn Văn Huỳnh, sinh năm 1995, trú tại phường Lưu Kiếm;

Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1991, trú tại phường An Biên;

Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1998, trú tại phường Kinh Môn; 

Nguyễn Long Dương, sinh năm 2000, trú tại phường Lưu Kiếm;

Trần Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

Bắt, khám xét khẩn cấp đối với vợ chồng Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân- Ảnh 1.

Chân dung các đối tượng. Ảnh: CA Ninh Bình

Quá trình khám xét đã thu giữ 01 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 03 xe môtô, 01 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú. 

Bắt, khám xét khẩn cấp đối với vợ chồng Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân- Ảnh 2.

Tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA Ninh Bình

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TilToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

Hiện Phòng Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

