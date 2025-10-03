Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại cùng 2 khẩu súng quân dụng và 3 viên đạn.

Cụ thể, vào đêm 19/9 rạng sáng 20/9/2025, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Huy (sinh năm 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh). Huy được xác định là đối tượng cầm đầu trong chuyên án này.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ từ Huy 01 vali bên trong chứa 12 túi nilon chất nghi là ma túy, bao gồm các cục chất màu trắng và nhiều hạt dạng cà phê.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, Công an tiếp tục thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 02 bánh heroin, 02 kg ma túy loại ketamine, 100 gói nước vui, cùng nhiều loại ma túy khác như thuốc lắc, ma túy dạng đá. Tổng khối lượng ma túy thu giữ ước tính khoảng 14kg.

Ngoài ra, tang vật còn có 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn, 02 cân tiểu ly, 01 máy dập, đóng gói bao bì và 02 điện thoại di động.

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đang tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng chuyên án để làm rõ các đối tượng và đường dây liên quan.