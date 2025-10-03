Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy

03-10-2025 - 07:45 AM | Xã hội

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, Công an tiếp tục thu giữ số lượng lớn tang vật.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại cùng 2 khẩu súng quân dụng và 3 viên đạn.

Cụ thể, vào đêm 19/9 rạng sáng 20/9/2025, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Huy (sinh năm 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh). Huy được xác định là đối tượng cầm đầu trong chuyên án này.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ từ Huy 01 vali bên trong chứa 12 túi nilon chất nghi là ma túy, bao gồm các cục chất màu trắng và nhiều hạt dạng cà phê.

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy- Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, Công an tiếp tục thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 02 bánh heroin, 02 kg ma túy loại ketamine, 100 gói nước vui, cùng nhiều loại ma túy khác như thuốc lắc, ma túy dạng đá. Tổng khối lượng ma túy thu giữ ước tính khoảng 14kg.

Ngoài ra, tang vật còn có 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn, 02 cân tiểu ly, 01 máy dập, đóng gói bao bì và 02 điện thoại di động.

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đang tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng chuyên án để làm rõ các đối tượng và đường dây liên quan.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức

Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức Nổi bật

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày Nổi bật

Cảnh báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Cảnh báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

07:38 , 03/10/2025
Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa bão

Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa bão

07:21 , 03/10/2025
Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước

Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước

06:59 , 03/10/2025
Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

06:19 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên