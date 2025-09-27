Bắt, khám xét nơi ở của Phạm Văn Công sinh năm 1996

Trung tá Trà Đình Nam - Phó Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ trên tờ Công an nhân dân: Anh em cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án mừng nhất là triệt phá được toàn bộ đường dây, thu giữ số lượng lớn tang vật, bắt gọn được tất cả các đối tượng trong đường dây.

Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức làm giả các tài liệu theo đơn đặt hàng của người có nhu cầu trên mạng xã hội, qua đó các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe các loại, bằng tốt nghiệp THPT, Đại học, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Duy Anh (tổng hợp)