Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á

30-08-2025 - 07:26 AM | Doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá quyết định bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 29/8, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á ) về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các lệnh trên cũng được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan (áo cam). (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Hôm qua (28/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng thi hành lệnh khám xét tại nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á- Ảnh 2.

Công an thi hành lệnh khám xét tại nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan. (Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa)

Được biết, ngoài là doanh nhân, ông Đoan còn biết đến là "ông bầu" của đội bóng Đông Á Thanh Hóa.

Năm 2020, khi "bầu Đệ" (ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Hợp Lực - PV) rút lui, bóng đá Thanh Hóa rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Thời điểm này, ông Cao Tiến Đoan đứng lên thay "bầu Đệ" tài trợ đội bóng.

Trong vai trò "ông bầu" của Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, ông Đoan rất "mát tay" khi đưa đội bóng 2 năm liên tiếp giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023 và 2024. Cũng trong năm 2023, đội bóng do ông Đoan điều hành còn giành Siêu cúp Quốc gia 2023, và vị trí thứ 4 tại V-League. Mùa giải 2024, CLB xứ Thanh chỉ xếp hạng 8.

Bước vào mùa giải 2025, đội bóng Đông Á Thanh Hóa đang xếp cuối bảng xếp hạng, khi thua 2, hòa 1 với vỏn vẹn có 1 điểm.


Theo Nguyên Vương

VTcNews

Từ Khóa:
Cao Tiến Đoan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn chi hàng tỷ USD vào Thaco, Vinamilk, REE báo lãi ròng nửa đầu năm 2025 giảm 23%: Thị trường Việt Nam tỏa sáng, lãi từ REE tăng gần 50%

Tập đoàn chi hàng tỷ USD vào Thaco, Vinamilk, REE báo lãi ròng nửa đầu năm 2025 giảm 23%: Thị trường Việt Nam tỏa sáng, lãi từ REE tăng gần 50% Nổi bật

Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá

Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá Nổi bật

Chiêu "Bát phở 2 triệu đồng" của VinFast khi chế ra Lạc Hồng 900 LX nặng 5 tấn, mạ vàng, "chấp" 440 viên đạn súng trường và 11 quả mìn

Chiêu "Bát phở 2 triệu đồng" của VinFast khi chế ra Lạc Hồng 900 LX nặng 5 tấn, mạ vàng, "chấp" 440 viên đạn súng trường và 11 quả mìn

00:05 , 30/08/2025
Hơn 94.309 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2025, "đỉnh nợ' 18.000 tỷ đang dồn vào Vincom Retail, Becamex IDC, Novaland...

Hơn 94.309 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2025, "đỉnh nợ' 18.000 tỷ đang dồn vào Vincom Retail, Becamex IDC, Novaland...

00:04 , 30/08/2025
Chiếc xe thang cứu hoả đồ sộ tại Triển lãm A80: Ai đứng sau?

Chiếc xe thang cứu hoả đồ sộ tại Triển lãm A80: Ai đứng sau?

00:01 , 30/08/2025
Bầu Hiển đến Cà Mau: Muốn làm đô thị cảng như Rotterdam (Hà Lan), khu đô thị sân bay như Changi (Singapore), xây cao tốc và năng lượng tái tạo

Bầu Hiển đến Cà Mau: Muốn làm đô thị cảng như Rotterdam (Hà Lan), khu đô thị sân bay như Changi (Singapore), xây cao tốc và năng lượng tái tạo

20:50 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên