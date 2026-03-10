Bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở của "luật sư" Triệu Văn Quân

Trước đó, ngày 5/3/2026, Công an xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của ông Trịnh Xuân Trường, sinh năm 1956, trú tại xóm 2, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 31.000.000 đồng qua việc Triệu Văn Quân giả danh luật sư để nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trường.

Sau khi tiếp nhận tin, Công an xã Đại Phúc đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Kết quả điều tra xác định, Triệu Văn Quân đã từng có thời gian công tác trong ngành kiểm sát, đến năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) bắt, khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn (cũ) và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn kết án 10 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 20 tháng.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Quân không có nghề nghiệp ổn định, mặc dù không phải là luật sư nhưng Quân thường xuyên giới thiệu với mọi người là luật sư để nhận tiền và nhận ủy quyền của người dân tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện về đất đai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Triệu Văn Quân

Năm 2023, khi gặp ông Trường, Quân nói dối là luật sư để ông Trường tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền cho Quân, để Quân thay mặt ông Trường khiếu kiện, giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trường, đồng thời Quân nhận của ông Trường tổng số tiền 31.000.000 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Quân đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Đến nay, Quân không giúp được ông Trường và không trả lại ông Trường số tiền trên.

Tại Cơ quan điều tra, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân. Kết quả khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc ủy quyền cho Quân làm thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và giải quyết khiếu kiện. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ để xử lý theo quy định.