Bắt khẩn cấp "Má Hạnh" và con trai

Tối 20/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999) cầm đầu.

Trước đó, Phòng PC02 đã chủ động rà soát, nắm tình hình các băng nhóm hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Má Hạnh và con trai là Đang cầm đầu.

Ngày 11/8, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Má Hạnh, Đang, Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002).

Ngoài ra, Cơ quan Công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xác định các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm. Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cũ để làm địa điểm thu tiền của người vay.

Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, Thu Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “siết nợ, đòi nợ”.

