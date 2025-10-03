Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phượng sinh năm 1976
Đối tượng Nguyễn Thị Phượng cùng 2 người phụ nữ khác bị bắt đề điều tra về hành vi mua số lô, số đề.
Ngày 2/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, vào cuối tháng 9, Công an xã Hạ Hòa đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Trần Thị Minh Loan (sinh năm 1971) nhắn tin qua Zalo mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1969) với số tiền hơn 5 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1976) cũng nhắn tin mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ngọc Lan với số tiền gần 14 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lan đã khai nhận toàn bộ hành vi bán số lô, số đề cho 2 người trên.
Công an xã đã lập biên bản sự việc, tạm giữ 3 chiếc điện thoại; đồng thời báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên về hành vi đánh bạc.
