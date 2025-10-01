Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp, khám xét với giám đốc Phạm Thị Minh Lý

01-10-2025 - 09:10 AM | Xã hội

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Chiều 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn – để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành Công ty TNHH Lý Tuấn, bà Lý bị cáo buộc đã lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đủ cơ sở khởi tố và đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Công an thực hiện khám xét với GĐ công ty Lý Tuấn - Ảnh: Người lao động

Thông tin trên báo Đại Đoàn kết cho hay, Công ty TNHH Lý Tuấn vốn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải…, từng gây nhiều bức xúc dư luận tại Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 16/5/2024, báo chí phản ánh việc doanh nghiệp này tập kết trái phép hơn 167.000 m³ đá tại Quảng Nam cũ để bán cho khách hàng, dù chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Ngoài ra, Công ty Lý Tuấn còn liên quan trực tiếp đến vụ chìm sà lan, tàu kéo tại vùng biển Lý Sơn khiến 9 người chết và mất tích – một sự việc từng gây chấn động dư luận.

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Theo Trang Anh (T/h)

