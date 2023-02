Bắt kịp xu hướng xã hội với chương trình thạc sĩ tại UEF

Chính những lợi ích thiết thực của chương trình thạc sĩ đã tạo động lực cho nhiều bạn trẻ và cả những người đi làm, giàu kinh nghiệm lựa chọn trở lại học tập để mở rộng cơ hội và lợi thế phát triển nghề nghiệp, nắm bắt cơ hội thăng tiến.



Năng lực nâng cao, tạo đà thăng tiến

So với chương trình đào tạo cử nhân chú trọng kiến thức nền tảng, chương trình thạc sĩ đi sâu vào khía cạnh chuyên môn và phát triển tối đa năng lực của người học, giúp người học dễ dàng trau dồi tri thức và kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng mềm trong lĩnh vực hay ngành nghề mình theo đuổi, gắn bó.

Với người đã đi làm, CEO hay lãnh đạo tại các doanh nghiệp, học thạc sĩ là cách làm mới lại tư duy, kinh nghiệm để tránh góc nhìn trở nên "lỗi thời" và đi vào lối mòn quản lý, điều hành, đồng thời mở rộng thêm mạng lưới quan hệ chất lượng.

Còn với người trẻ, những bạn vừa ra trường đang tìm việc, bằng thạc sĩ có thể được xem như "giấy đảm bảo" về sự bài bản, độ sẵn sàng và tiềm năng phát triển của ứng viên. Đặc biệt, khi theo đuổi các cơ hội việc làm quốc tế, bằng thạc sĩ sẽ là điểm cộng cho cơ hội nghề nghiệp.

Học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia, những người đi trước, thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè thông qua dự án thực tế, thông qua nghiên cứu cũng là lợi ích không thể bỏ qua khi học thạc sĩ. Từ đó, người học có cái nhìn tổng thể hơn, tránh được những va vấp không đáng có trong quá trình làm việc.



Chị Nguyễn Thị Hà, Thủ khoa tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2019 ngành Quản trị kinh doanh tại UEF chia sẻ: "Tất cả những điều tôi nhận được trong suốt quá trình học không chỉ là kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà đó còn là những giá trị sống, bài học ý nghĩa về đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong công tác từ các thầy, cô, anh chị cùng khóa."

Chương trình thạc sĩ UEF thu hút nhiều đối tượng chọn học

Gắn kết thực tiễn trong đào tạo thạc sĩ



Với 5 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế quản lý, luật và ngôn ngữ gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh, các chương trình thạc sĩ tại UEF được xem là bắt kịp với xu hướng của xã hội, mở ra cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập cạnh tranh cho người học.

Tại UEF, chương trình thạc sĩ được xây dựng theo hướng ứng dụng, gắn với thực tế doanh nghiệp, do đó, học viên được chú trọng khả năng ngoại ngữ chuyên ngành, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề trong kinh doanh, đi sâu vào chuyên môn ở khía cạnh quản lý, giúp hoạt động quản trị kinh doanh của đơn vị mình công tác đạt hiệu quả cao.

Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tận tâm trong hoạt động giáo dục, môi trường học tập năng động, sáng tạo, cơ sở vật chất hiện đại, thời gian linh hoạt,… cũng là những yếu tố thu hút người học.

UEF hiện đang nhận hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ đến 31/3

Cựu học viên Mai Phương Thảo, khóa 2018 cho biết: "Với tôi, việc trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng thực sự là điều quan trọng hơn trông chờ vào sự may mắn hay tài năng thiên bẩm. Nắm bắt những điều đó, tôi đã chọn trường là nơi bồi dưỡng và phát triển tri thức. UEF có một môi trường học tập chất lượng cao, chuyên nghiệp cùng với đội ngũ các giảng viên có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết giảng dạy. Tôi tin rằng đây là điều kiện thuận lợi để mình tiếp thu nguồn tri thức mới, trau dồi những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác, nâng cao tri thức".



Sau khi tốt nghiệp, học viên được đảm bảo trang bị đầy đủ những nền tảng kiến thức cần thiết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Hiện UEF đang nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2023 đến hết ngày 31/3/2023. Thời gian xét tuyển là ngày 25/4/2023.