TikTour ký kết hợp tác chiến lược cùng Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu đẩy mạnh số hóa quy trình bán vé và nâng cao trải nghiệm của du khách trong thời đại công nghệ, đồng thời mở rộng kênh tiếp cận khách hàng thông qua nền tảng trực tuyến hiện đại.

Theo nội dung ký kết, TikTour sẽ trở thành đối tác phân phối vé chính thức cho Khu du lịch văn hóa Suối Tiên trên hai nền tảng chính là website www.tiktour.vn và Zalo Mini App "TikTour". Thông qua đó, du khách có thể dễ dàng mua vé trực tuyến, thanh toán nhanh chóng và nhận mã QR điện tử, sử dụng để đổi vé vào cổng mà không cần xếp hàng chờ mua vé như hình thức truyền thống.

Đặc biệt, nhân dịp hợp tác, TikTour và Suối Tiên đồng triển khai chương trình ưu đãi có thể lên đến 30% dành cho du khách đặt vé online trên nền tảng TikTour, áp dụng cho nhiều loại vé, bao gồm vé cổng và các gói trải nghiệm kết hợp trong khu du lịch trong tháng 07/2025.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Ngọc Duy Liêm, Giám đốc TikTour cho biết: "Hợp tác với Suối Tiên đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của TikTour, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa ngành du lịch Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho du khách trải nghiệm mua vé tiện lợi, minh bạch, và tối ưu chi phí thông qua nền tảng đặt vé tiện ích du lịch TikTour."

TikTour hiện là một trong những nền tảng bán vé trực tuyến đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản và khả năng tích hợp sâu vào hệ sinh thái Zalo, TikTour đang từng bước đưa các dịch vụ du lịch đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ, năng động, và ưa chuộng trải nghiệm số.

Về phía Suối Tiên, đại diện ban lãnh đạo cho biết việc hợp tác với TikTour không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động vận hành và kiểm soát lượng khách ra vào, mà còn là bước đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch – giải trí.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự năng động và giải pháp công nghệ mà TikTour mang lại. Việc hợp tác này không chỉ mở rộng thêm một kênh bán vé uy tín cho Suối Tiên, mà còn tạo điều kiện để chúng tôi tiếp cận gần hơn với du khách nước ngoài như Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan, Lào… Trong thời đại chuyển đổi số, Suối Tiên sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác như TikTour để nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa kênh phân phối."

Việc ký kết giữa hai bên được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho du khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại Suối Tiên, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong ngành du lịch nội địa.