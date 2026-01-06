Từ đồng hồ đến mắt kính: Kính Hải Triều nhân rộng uy tín ra sao?

Di sản 40 năm từ công ty mẹ: Là đặc quyền hay áp lực?

Chỉ sau 3 năm, sự xuất hiện của tân binh Kính Hải Triều đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Họ không chỉ định vị là một nơi bán mắt kính chính hãng uy tín, mà còn là một đơn vị chuyên sâu về giải pháp thị lực.

Việc này đặt ra một bài toán chiến lược thú vị, cũng là chủ đề của cuộc trò chuyện hôm nay: Làm thế nào để dịch chuyển uy tín từ một ngành hàng xa xỉ (đồng hồ) sang một ngành hàng sức khỏe (mắt kính)?

Đây không chỉ là việc mở rộng danh mục kinh doanh, mà là xây dựng niềm tin chuyên môn từ đầu trong một lĩnh vực đòi hỏi tính chính xác y khoa. Để hiểu rõ nước cờ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với ông Đặng Hải Triều, Giám đốc Marketing (CMO) của Kính Hải Triều.

Thưa ông, Kính Hải Triều ra mắt thị trường với một gia thế không thể tốt hơn từ Đồng Hồ Hải Triều. Nhưng ngành kính là một lĩnh vực về sức khỏe, đòi hỏi chuyên môn y khoa. Dưới góc độ chiến lược, ông xem di sản này là một "đặc quyền" hay một "áp lực" phải vượt qua để chứng minh năng lực?

Di sản 40 năm cho chúng tôi hai nền tảng quý giá mà không phải ai cũng có: Một là, niềm tin sẵn có của khách hàng về cam kết chính hãng. Hai là, văn hóa phục vụ đặt khách hàng làm trung tâm đã được rèn giũa gần 4 thập kỷ.

Nhưng chúng tôi xem đó là một trách nhiệm lớn hơn là đặc quyền. Khách hàng tin chúng tôi về đồng hồ, nhưng họ có quyền kỳ vọng Hải Triều chứng minh năng lực chuyên môn trong lĩnh vực mới là mắt kính.

Uy tín về một tài sản xa xỉ (đồng hồ) khác hoàn toàn với niềm tin về sức khỏe thị lực (mắt kính). Chúng tôi hiểu rằng mình phải nỗ lực xây dựng sự tin tưởng đó ngay từ đầu, bằng chính năng lực thực tế của ngành kính.

Mọi khách hàng đều được Quyền Được An Tâm khi mua kính - Đó là phương châm của Kính Hải Triều

Vậy để xây dựng uy tín chuyên môn của riêng mình, Kính Hải Triều đã chọn giải quyết nỗi đau nào của thị trường? Đâu là tầm nhìn cốt lõi mà ông tin rằng Kính Hải Triều có thể làm tốt hơn?

Trong 3 năm qua, chúng tôi đã lắng nghe và phát hiện khách hàng có những nỗi lo chính đáng khi đi cắt kính.

Nỗi lo lớn nhất là sự "chưa chắc chắn" trong kết quả đo mắt. Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ từng trải qua cảm giác đeo kính mới nhưng vẫn bị nhức đầu, mỏi mắt. Họ đã phải chấp nhận một chuyện may rủi cho sức khỏe của mình. Vì thế, họ cần một sự an tâm về độ chính xác.

Nỗi lo thứ hai là cảm giác "chơi vơi" sau khi mua hàng. Khách hàng thường tự hỏi: "Chuyện gì xảy ra nếu tôi không thích ứng được với cặp kính đa tròng đắt tiền này?", "Ai sẽ hỗ trợ tôi nếu tôi cảm thấy không thoải mái?".

Không gian showroom sang trọng với hơn 30+ thương hiệu mắt kính cao cấp hiện diện

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi không dùng lời nói, mà xây dựng hai di sản riêng làm trụ cột. Đó là Quy trình đo mắt cá nhân hoá chuẩn quốc tế để giải quyết nỗi lo an tâm, và Chính sách bảo hành tầm nhìn 6 tháng để giải quyết nỗi lo đồng hành.

Cách Kính Hải Triều xây dựng "di sản riêng" bằng trải nghiệm thực tế

Ông vừa nhắc đến hai di sản riêng, ông có thể chia sẻ sâu hơn về việc làm thế nào hai trụ cột này có thể giải quyết triệt để những nỗi lo mà ông vừa nêu?

Bản thân tôi cũng là người đeo kính. Nhiều năm trước, khi chưa có Kính Hải Triều, tôi đi đo mắt và gặp một trường hợp hy hữu: mắt phải cận nhưng kỹ thuật viên lại gắn tròng đó sang mắt trái. Và tôi không hề biết, chỉ cảm thấy nhức đầu mỏi mắt liên tục.

Chính nỗi đau cá nhân đó khiến tôi bị ám ảnh. Nó cho tôi biết rằng, khách hàng rất dễ bị tổn thương nếu quy trình không chuẩn.

Kính Hải Triều đầu tư xây dựng quy trình đo mắt cá nhân hoá chuẩn quốc tế để chăm sóc toàn diện cho khách hàng

Đó là lý do Quy trình đo mắt cá nhân hoá 12 bước ra đời.

Nó không chỉ là dịch vụ, nó là cam kết an toàn được xây dựng từ chính nỗi lo của khách hàng. Để đảm bảo độ chính xác, Kính Hải Triều đầu tư hệ thống máy đo mắt tự động hoá hiện đại từ Nhật Bản và Pháp. Điều này giúp loại bỏ sai số do tay nghề con người.

Sau khi máy đưa kết quả, chuyên viên khúc xạ phải kiểm tra chéo chủ quan nhiều lần, và phải minh bạch cho khách thấy các thông số đó.

Sự hài lòng ở đây không phải là lời nói, mà là khi khách hàng rời đi, họ không còn lo lắng không biết có đúng độ không, vì họ đã được chứng kiến và tham gia vào một quy trình minh bạch.

Và nếu đo mắt chuẩn quốc tế là nỗ lực đầu vào, thì "Chính sách bảo hành Tầm nhìn 6 tháng" là cam kết đầu ra, giải quyết nỗi lo chơi vơi.

Chúng tôi bảo hành cả cảm giác không thoải mái của khách. Trong 6 tháng, nếu khách hàng gặp vấn đề (tăng/giảm độ), chúng tôi điều chỉnh và đổi tròng miễn phí.

Đối với dòng đa tròng, khi khách gặp trường hợp khó thích nghi vì đặc thù nhiều vùng nhìn của sản phẩm, Hải Triều sẽ cung cấp một lần đổi sang đơn tròng mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Vậy sau 3 năm, ông nhận thấy vị thế của Kính Hải Triều trong lòng khách hàng là gì? Liệu họ tin tưởng các ông vì cái tên "Hải Triều", hay họ đã thực sự tin vào nỗ lực mà Kính Hải Triều đang xây dựng?

Chúng tôi tin rằng, cái tên "Hải Triều" (Di sản) mang đến cho khách hàng lý do để thử - họ tin tưởng đây là nơi bán hàng mắt kính chính hãng.

Nhưng chính "Quy trình đo mắt cá nhân hoá chuẩn quốc tế" và "Chính sách Bảo hành tầm nhìn 6 tháng" (Nỗ lực) mới là thứ mang đến cho họ lý do để tin tưởng, ở lại và giới thiệu người khác.

Hải Triều cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận chính hãng đảm bảo rằng mọi sản phẩm mình kinh doanh đều là chính ngạch

Sau 3 năm, chúng tôi mong muốn vị thế của mình không chỉ là thương hiệu con của Đồng Hồ Hải Triều, mà là một "Chuyên gia thị lực (Optic Master) đáng tin cậy", nơi khách hàng tìm thấy sự an tâm trọn vẹn nhất cho đôi mắt của mình.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ sâu sắc này!

Nếu bạn cũng đang phân vân liệu có nên tin tưởng một thương hiệu mắt kính mới, hay lo lắng không biết đo mắt có chuẩn không - câu chuyện của Kính Hải Triều có thể là lời giải đáp.

Trải nghiệm mua sắm mắt kính chính hãng tại hệ thống Kính Hải Triều ngay hôm nay!

