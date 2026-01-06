Love World 2026 – Phát triển doanh nghiệp và đội ngũ phiên bản “Chúng ta”

Hội nghị không chỉ đánh dấu một sự kiện quan trọng thường niên của doanh nghiệp, mà đây là thời khắc để kiến tạo tầm nhìn chung, xây dựng khối đại đoàn kết "CHÚNG TA" – cùng nhau định hình nên tương lai bùng nổ và bao trùm của Love World.

Ông Trương Sơn Hà – Nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT Love World phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Nguồn với chủ đề "Chúng ta" - Ảnh: DNCC

"Chúng ta" – Thông điệp tối thượng của đội ngũ

Trong thư ngỏ gửi tới đội ngũ lãnh đạo nguồn, Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT Love World Ông Trương Sơn Hà khẳng định Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Nguồn 2025 được hình thành từ chính tinh thần "CHÚNG TA" – cùng nhau trở về một nguồn, cùng chung một nhịp đập và cùng có trách nhiệm chung tay trên hành trình xây dựng Love World.

Ban lãnh đạo Love World tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Nguồn 2025 phiên bản "Chúng ta" - Ảnh: DNCC

Với Love World, "CHÚNG TA" không được dùng như một khẩu hiệu truyền thông, mà được xác định là trạng thái lãnh đạo. Đó là trạng thái trong đó Ban Lãnh đạo và toàn hệ thống đứng trong cùng một hệ quy chiếu: Đồng chí trong đồng chí hướng và lý tưởng, Đồng minh là cùng đứng về một phía để phối hợp hành động vì một mục tiêu chung và Đồng hành là cùng nhau đi trên một con đường, một hành trình.

Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Nguồn 2025 – Nơi định hình chung

Hội nghị quy tụ Ban Lãnh đạo Love World, và đội ngũ CEO UP – những nhà lãnh đạo Nguồn đang trực tiếp dẫn dắt hệ thống. Các nội dung được triển khai xuyên suốt nhằm làm rõ một câu hỏi cốt lõi: Vì sao Love World lựa chọn phát triển doanh nghiệp và đội ngũ phiên bản "CHÚNG TA"?

Chuỗi chia sẻ và các phiên tham luận tập trung vào việc thống nhất nhận thức, làm rõ vai trò của người lãnh đạo hệ thống và xác lập mối quan hệ giữa công ty và đội ngũ ở cấp độ cao hơn – không chỉ là hợp tác, mà là tinh thần trách nhiệm chung.

10 đặc tính cốt lõi của một Love World bùng nổ & bao trùm

Một nội dung trọng tâm của hội nghị là việc định hình 10 đặc tính cốt lõi của một Love World bùng nổ và bao trùm. Đây là những đặc tính được xác lập từ thực tiễn vận hành và được xem là nền tảng xuyên suốt cho toàn hệ thống bao gồm:

• Nhà lãnh đạo "Vô giới hạn".

• Nền tảng sản phẩm "Hàng đầu thế giới đến từ Việt Nam".

• Giá trị biểu tượng thương hiệu: "Dẫn dắt phong trào xây dựng biểu tượng của người Việt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động; Khởi xướng và lan tỏa phong trào Sống vui vẻ - Sống lễ hội tại Việt Nam và thế giới; Kiến tạo hệ sinh thái sống - vì con người".

• Cơ sở hạ tầng "Vững mạnh".

• Nền tảng pháp lý "Vững chắc".

• Chính sách bán hàng "Minh bạch - công bằng – dài hạn".

• Đạo lý "Chuẩn mực – tuân thủ".

• Mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội:"Tập chung chuyển đổi lối sống; Nhân bản đội ngũ Chia sẻ viên đạt chuẩn; Phát triển kinh doanh tại nhà".

• Phương hướng kinh doanh "Lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy 04 xây dựng theo tinh thần đáp đền tiếp nối".

• Thủ lĩnh hệ thống "Độc lập – vô giới hạn – tuân thủ".

10 đặc tính này không chỉ mang tính tuyên ngôn hình thức, mà được định vị là chuẩn mực chung cho mọi quyết định lãnh đạo, vận hành và phát triển hệ thống trong tương lai.

Phát triển doanh nghiệp và đội ngũ phiên bản "Chúng ta"

Bước sang năm 2026, Love World xác định rõ định hướng phát triển: doanh nghiệp và đội ngũ phải được xây dựng song hành, trong cùng một trạng thái tư duy và hành động.

Phiên tham luận: Phát triển doanh nghiệp và đội ngũ phiên bản "Chúng ta" - Ảnh: DNCC

Phiên bản "CHÚNG TA" mà Love World lựa chọn không tách rời cá nhân khỏi tập thể, cũng không hòa tan vai trò lãnh đạo. Đó là trạng thái trong đó mỗi thành viên độc lập trong năng lực, vô giới hạn trong khát vọng và tuân thủ trong chuẩn mực – cùng hướng về một mục tiêu chung.

Từ hội nghị đến năm 2026

"CHÚNG TA" là thông điệp tối thượng để toàn thể Love World hướng tới. Đó là cảm giác thuộc về. Là sự yêu thích và tin cậy tuyệt đối. Là cam kết đồng hành, dù thuận lợi hay thử thách, trên hành trình xây dựng một Love World có tác động tích cực tới xã hội tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Như tinh thần được nhấn mạnh trong thư ngỏ: khi những người lãnh đạo cùng đứng với nhau bằng sự chân thành, kết nối bằng niềm tin và cam kết bằng hành động, Love World không chỉ là một tổ chức, mà trở thành một đại gia đình – một hành trình chung – một sứ mệnh chung.