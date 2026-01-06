HPT đồng hành cùng Agribank trong dự án trọng điểm về quản trị rủi ro

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và nâng cao năng lực quản trị rủi ro của Agribank.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao từ cả hai bên cùng đại diện đối tác tư vấn quốc tế. Về phía HPT, lãnh đạo chủ chốt gồm ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Thế Vinh – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng giám đốc, cùng đội ngũ chuyên môn tham dự. Về phía Agribank có ông Trần Văn Dự - Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Hồng Long - Giám đốc Trung tâm Quản lý rủi ro phi tín dụng; ông Hoàng Hải Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; ông Hoàng Anh Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý rủi ro phi tín dụng, cùng đại diện các Ủy ban, Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và các thành viên Ban triển khai dự án. Đại diện đối tác tư vấn quốc tế KPMG và hãng công nghệ SAS cùng tham gia khẳng định sự hợp tác đa phía đảm bảo cho dự án được triển khai thành công.

Chuyển đổi số và quản trị rủi ro là ưu tiên chiến lược của ngân hàng thời đại mới

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Dự - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường kiểm soát nội bộ và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như các chuẩn mực quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Agribank. Việc triển khai hệ thống quản lý rủi ro hoạt động là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa mô hình quản trị, nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa, nhận diện và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.

Ông Trần Văn Dự - Phó Tổng Giám đốc Agribank

Giải pháp được triển khai nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong toàn hệ thống, hoàn thiện khung quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển và quản trị rủi ro của Agribank. Dự án hướng tới bảo đảm Agribank tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro hoạt động, thể hiện quyết tâm của Ngân hàng trong việc chủ động ứng dụng công nghệ, tiệm cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Giải pháp quản lý rủi ro hoạt động – giá trị thiết thực từ HPT

Với vai trò là nhà cung cấp và triển khai giải pháp, ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty HPT cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Agribank và các đối tác để triển khai giải pháp đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động của Agribank.

Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty HPT

Trước đó, Agribank đã triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và giải pháp công nghệ phù hợp nhằm xây dựng Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động theo lộ trình hiện đại hóa và chuẩn hóa công tác quản trị rủi ro. Đây là lần đầu tiên Agribank thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị đầy đủ các nội dung triển khai cho một giải pháp quản lý rủi ro hoạt động mang tính tổng thể, bảo đảm phù hợp với đặc thù hoạt động và định hướng phát triển của Ngân hàng. Sau quá trình lựa chọn chặt chẽ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã được lựa chọn là đơn vị thực hiện gói thầu "Cung cấp và triển khai giải pháp quản lý rủi ro hoạt động cho Agribank".

HPT – đối tác công nghệ tin cậy đồng hành cùng chuyển đổi số toàn diện

Trong những năm gần đây, HPT đã khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số cho các tổ chức tài chính – ngân hàng. Với kinh nghiệm triển khai các dự án lớn, đội ngũ chuyên gia giàu chuyên môn khả năng tích hợp công nghệ sâu rộng và đặc biệt là các sản phầm giải pháp dịch vụ mang chính thương hiệu của mình, HPT đã góp phần đồng hành cùng khách hàng thiết lập nền tảng công nghệ vững chắc, tối ưu hóa vận hành, tăng cường an toàn và nâng cấp quản trị rủi ro.

Cam kết của HPT không chỉ dừng lại ở việc bàn giao giải pháp công nghệ, mà là hỗ trợ xuyên suốt quá trình vận hành, đảm bảo cải tiến liên tục và thích ứng linh hoạt với môi trường thay đổi của hệ thống ngân hàng số hóa. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của HPT trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện, linh hoạt và phù hợp với đặc thù từng khách hàng.

Ý nghĩa của hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số

Việc ký kết giữa HPT và Agribank không chỉ là một hợp đồng cung cấp giải pháp công nghệ thông thường mà còn là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa một ngân hàng lớn và một công ty khoa học công nghệ Việt. Quan hệ này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, lan tỏa giá trị quản trị rủi ro hiệu quả và an toàn.