Thăng hạng từ “vành đai công nghiệp” đến tâm điểm tăng trưởng – Việt Yên dẫn sóng BĐS Bắc Ninh

Từ "vành đai công nghiệp"

Trong nhiều năm qua, Việt Yên được biết đến như một "cứ điểm công nghiệp" quan trọng của vùng Kinh Bắc. Lợi thế vị trí nằm giữa tam giác kinh tế Hà Nội – Bắc Ninh – Lạng Sơn giúp Việt Yên sớm thu hút các dòng vốn FDI và trở thành nơi tập trung hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nổi bật trong số đó là các khu công nghiệp như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, cùng các khu công nghiệp mới như Tân Hưng và Hòa Phú. Đây đều là những khu công nghiệp có quy mô lớn, lên đến hơn 400 ha, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và sản xuất phụ trợ.

Đến quý II/2025, nhiều khu công nghiệp tại Việt Yên đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 95%, phản ánh sức hút ổn định và bền bỉ của khu vực đối với dòng vốn sản xuất. Hiện nay, khoảng 221.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có hơn 8.600 lao động nước ngoài là chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao. Quy mô lao động lớn không chỉ tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng rõ nét về hạ tầng đô thị và nhà ở chất lượng cao.

Khi các khu lõi dần bão hòa, vai trò của khu vực vành đai bắt đầu chuyển dịch. Việt Yên là minh chứng rõ nét: từ "hậu phương" công nghiệp vươn lên không gian đô thị mới, nơi công nghiệp đủ mạnh để kéo theo đô thị hóa, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng bất động sản bền vững trong trung và dài hạn.

Đến tâm điểm tăng trưởng mới

Bước sang giai đoạn mới, Việt Yên đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư bất động sản. Hàng loạt doanh nghiệp lớn như HLC Holdings, Danko Group, Apec Group, T&T Group đã công bố kế hoạch triển khai các dự án quy mô, cho thấy niềm tin dài hạn vào tiềm năng phát triển của khu vực. Sự hiện diện của các "ông lớn" không chỉ tạo cú hích về hạ tầng đô thị mà còn tái định vị hình ảnh Việt Yên trên bản đồ bất động sản Bắc Ninh.

Song song với làn sóng đầu tư, mặt bằng giá bất động sản tại Việt Yên cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực. So với cùng kỳ năm trước, giá đã tăng khoảng 10–20%, hiện dao động quanh mức 60 triệu đồng/m² tại các khu vực phát triển trọng điểm. Đây được xem là mức giá còn dư địa, phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư trung – dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội đang dần thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn.

Trong bức tranh mới, các dự án quy hoạch bài bản như Việt Yên Riverside đang góp phần tái định vị Việt Yên trên bản đồ bất động sản Bắc Ninh, từng bước hình thành cộng đồng cư dân, dịch vụ và thương mại. Từ đó, khu vực có cơ sở trở thành một cực tăng trưởng mới, thay vì chỉ là vùng mở rộng.

Việt Yên Riverside là khu đô thị phát triển với trục giá trị dịch vụ – sinh thái song hành.

Việt Yên Riverside được quy hoạch trên quỹ đất 30,1 ha với 560 sản phẩm thấp tầng, gồm 39 shophouse, 472 liền kề và 49 biệt thự. Dự án được định vị rõ nét là khu đô thị thương mại – dịch vụ sầm uất, lấy khai thác kinh doanh liên tục 24/7 làm trục giá trị trung tâm, hướng tới nhóm khách hàng đầu tư và kinh doanh thực.

Lợi thế kinh doanh của Việt Yên Riverside được hình thành từ vị trí kết nối chiến lược, khi dự án nằm trong vùng lõi phát triển của Việt Yên, trực tiếp hưởng dòng người – dòng tiền từ hệ thống các khu công nghiệp lớn trong khu vực.

Trên nền tảng đó, dự án định hình 4 trục phố kinh doanh thời thượng bậc nhất Việt Yên, gồm: Tuyến phố tài chính – dịch vụ, tuyến phố văn hóa & ẩm thực, tuyến phố giải trí & phong cách sống, và tuyến phố cà phê & nhà hàng. Cấu trúc này tạo nên một không gian thương mại đa lớp, vận hành xuyên suốt ngày – đêm, đáp ứng đồng thời nhu cầu làm việc, tiêu dùng, giải trí và trải nghiệm của cộng đồng cư dân, chuyên gia và lực lượng lao động lớn trong khu vực.

Yếu tố sinh thái tại Việt Yên Riverside được phát triển theo hướng bổ trợ cho hoạt động kinh doanh, với điểm nhấn là không gian cảnh quan, công viên và 75ha hồ sinh thái đóng vai trò thu hút dòng người, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị khai thác cho các sản phẩm thương mại, dịch vụ trong toàn khu đô thị.

Ở góc độ thị trường, Việt Yên Riverside đang sở hữu lợi thế rõ rệt khi hạ tầng kỹ thuật đã được nghiệm thu, dự án đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện bán hàng, hình hài khu đô thị đã hiện hữu. Đây là giai đoạn mà giá trị bất động sản thường được thị trường ghi nhận rõ nhất, khi rủi ro pháp lý được loại bỏ và khả năng khai thác kinh doanh – tạo dòng tiền đã được xác lập rõ ràng.

Trong bối cảnh Việt Yên chuyển mình mạnh mẽ từ "vành đai công nghiệp" sang tâm điểm tăng trưởng mới của Bắc Ninh, đầu tư vào Việt Yên Riverside được xem là lựa chọn đón đầu chu kỳ tăng giá theo sóng vùng.