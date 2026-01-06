YODY Careers trong chiến lược xây dựng văn hoá, phát triển nhân sự tại YODY

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, bên cạnh thu nhập, nhiều người lao động cũng quan tâm đến môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp và cơ hội phát triển lâu dài. Thực tế, ở bất kỳ doanh nghiệp nào, văn hoá đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự gắn kết và định hình cách mọi người cùng làm việc với nhau. Khi quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, đội ngũ nhân sự phân bổ rộng và cường độ vận hành cao, một nền văn hoá chung càng trở thành yếu tố giúp tổ chức vận hành thống nhất và phát triển bền vững.

Hơn 10 năm phát triển, YODY – thương hiệu thời trang Việt với hệ thống hơn 280 cửa hàng phủ khắp 34 tỉnh, thành đã lựa chọn đặt con người và văn hoá làm nền tảng cho chiến lược tăng trưởng. Trong chiến lược nhân sự đó, YODY Careers được xây dựng như kênh kết nối chính thức giữa doanh nghiệp và ứng viên trên toàn quốc.

YODY tập trung xây dựng một môi trường làm việc ổn định, nơi nhân sự có thể gắn bó lâu dài và phát triển cùng tổ chức.

YODY Careers - "cửa vào" văn hoá và hành trình sự nghiệp tại YODY

Để thu hút và giữ chân nhân tài, YODY Careers - kênh tuyển dụng và truyền thông nhân sự chính thức của YODY được định vị như điểm khởi đầu cho hành trình sự nghiệp của mỗi ứng viên. Thông qua YODY Careers, doanh nghiệp minh bạch hóa các thông tin về môi trường làm việc, tiêu chí tuyển chọn, kỳ vọng đối với từng vị trí cũng như lộ trình phát triển nghề nghiệp trong hệ thống.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm tuyển dụng nhất quán của YODY: ưu tiên tìm kiếm những người phù hợp về tư duy và giá trị, có mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng doanh nghiệp. Khi tuyển đúng người ngay từ đầu, YODY xây dựng được đội ngũ ổn định, nâng cao chất lượng nhân sự và hạn chế những xáo trộn không cần thiết trong quá trình mở rộng quy mô.

Đối với ứng viên, YODY Careers mang đến cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp, giúp họ nhận diện rõ môi trường làm việc, văn hóa và định hướng phát triển tại YODY. Qua đó, ứng viên có thể thấy được cơ hội xây dựng lộ trình nghề nghiệp bài bản, khả năng phát triển năng lực và thăng tiến rõ ràng trong một tổ chức đang liên tục mở rộng và hoàn thiện.

Thông qua YODY Careers, doanh nghiệp chủ động truyền tải văn hoá và cách tiếp cận nhân sự tới ứng viên trên toàn hệ thống.

5 giá trị cốt lõi định hình văn hóa doanh nghiệp YODY

Văn hoá doanh nghiệp tại YODY được xây dựng trên 5 giá trị cốt lõi, đóng vai trò như kim chỉ nam cho mọi hoạt động từ quản trị, vận hành đến phát triển con người.

Customer Centric (lấy khách hàng làm trung tâm) định hướng mọi quyết định đều hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ownership & Autonomy (tinh thần làm chủ và trao quyền) giúp nhân sự chủ động trong công việc, dám chịu trách nhiệm và phát triển năng lực cá nhân. Integrity (chính trực) là nền tảng minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy trong hành xử nội bộ cũng như với đối tác. Growth Mindset (Tinh thần Cầu tiến) thúc đẩy tinh thần học hỏi liên tục, sẵn sàng thử nghiệm và cải thiện sau mỗi trải nghiệm. Good Relationship (Mối quan hệ tốt đẹp) khuyến khích tôn trọng, hợp tác và gắn kết giữa các cá nhân trong tổ chức.

Các giá trị cốt lõi được YODY Careers lồng ghép trực tiếp trong thông tin tuyển dụng và truyền thông, giúp ứng viên hiểu rõ văn hoá và định hướng phát triển của YODY ngay từ đầu.

Môi trường làm việc và phúc lợi: Cách YODY giữ chân nhân tài

Song song xây dựng văn hoá, YODY chú trọng tạo dựng môi trường làm việc cởi mở, nơi nhân sự được lắng nghe, khuyến khích đóng góp ý tưởng và tham gia cải tiến công việc. Tinh thần thực chiến giúp người lao động sớm va chạm thực tế, học hỏi nhanh và phát triển năng lực qua trải nghiệm. Qua đó hình thành đội ngũ quản lý trưởng thành từ nội bộ, với 62% lãnh đạo là nữ, phần nào phản ánh cơ hội phát triển bình đẳng và đa dạng tại đây.

Bên cạnh đó, YODY quan tâm đến phúc lợi nhằm đảm bảo sự an tâm trong đời sống của nhân viên. Các chính sách chăm lo vật chất và tinh thần được triển khai xuyên suốt, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết và hoạt động nội bộ, góp phần tăng sự gắn kết và cảm giác thuộc về trong tổ chức.

Nhân sự YODY tham gia hoạt động nội bộ, phản ánh định hướng phát triển con người song hành cùng mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Có thể nói, trong hành trình mở rộng quy mô và phát triển thương hiệu, YODY lựa chọn con người và văn hoá làm trụ cột tăng trưởng. Thông qua kênh thông tin tuyển dụng chính thức YODY Careers, hệ giá trị cốt lõi rõ ràng cùng môi trường làm việc và phúc lợi chú trọng nhân sự, doanh nghiệp từng bước xây dựng một đội ngũ ổn định, gắn bó và sẵn sàng thích ứng với thay đổi. Đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh dài hạn giúp YODY phát triển bền vững trong ngành thời trang – bán lẻ nhiều biến động.