SupremeTech nhận báo cáo SOC 2 từ Cyber Services, hướng tới thị trường toàn cầu

SupremeTech nhận báo cáo SOC 2 từ Cyber Services, hướng tới thị trường toàn cầu

SOC 2 là tiêu chuẩn quốc tế mà Công ty TNHH SupremeTech đã chính thức hoàn tất báo cáo với sự tư vấn của Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam, qua đó đánh dấu bước chuẩn hóa hệ thống quản trị và kiểm soát theo các thông lệ quốc tế.

Hoàn tất đầy đủ 05 tiêu chí cốt lõi của SOC 2

Theo kết quả đánh giá, SupremeTech đã đáp ứng đầy đủ 05 tiêu chí của SOC 2 Trust Services Criteria, bao gồm: Bảo mật (Security), Tính sẵn sàng (Availability), Toàn vẹn xử lý (Processing Integrity), Tính bảo mật thông tin (Confidentiality) và Quyền riêng tư (Privacy).

Việc hoàn tất báo cáo SOC 2 cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của SupremeTech đã được thiết kế và vận hành phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về an toàn thông tin, đồng thời nâng cao mức độ tin cậy đối với khách hàng và đối tác.

SupremeTech nhận báo cáo SOC 2 từ Cyber Services, hướng tới thị trường toàn cầu - Ảnh 1.

Ông Tống Duy Hưng – CEO và Ông Vũ Ngọc Thanh - Phó TGĐ Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam trao đổi chúc mừng SupremeTech tại Đà Nẵng

Lợi thế cạnh tranh khi tiếp cận thị trường quốc tế

Chia sẻ về ý nghĩa của việc hoàn tất SOC 2, ông Nguyễn Thái Bình – Giám đốc Công ty TNHH SupremeTech cho biết, báo cáo SOC 2 giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian đánh giá nhà cung cấp của khách hàng quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài.

"SOC 2 là một trong những yêu cầu quan trọng khi làm việc với khách hàng tại Mỹ, Nhật và châu Âu. Việc hoàn tất báo cáo này giúp SupremeTech chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, thay vì phải xử lý các yêu cầu tuân thủ một cách bị động như trước," ông Bình chia sẻ.

Theo giới chuyên môn, trong nhiều trường hợp, việc chưa có SOC 2 có thể khiến doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh ngay từ vòng đánh giá ban đầu, bất kể năng lực kỹ thuật hay giá cả có cạnh tranh đến đâu.

SupremeTech nhận báo cáo SOC 2 từ Cyber Services, hướng tới thị trường toàn cầu - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo SupremeTech chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Cyber Services tại Đà Nẵng.

Vai trò của Cyber Services Việt Nam trong dự án SOC 2

Trong dự án này, Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam đóng vai trò đối tác tư vấn xuyên suốt, từ giai đoạn đánh giá hiện trạng hệ thống, xác định khoảng trống kiểm soát, đến xây dựng chính sách, quy trình và hỗ trợ thu thập bằng chứng phục vụ đánh giá.

Theo ông Tống Duy Hưng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam, SOC 2 không chỉ là một báo cáo tuân thủ, mà là quá trình giúp doanh nghiệp chuẩn hóa cách thức vận hành và nâng cao năng lực quản trị rủi ro công nghệ thông tin.

"SOC 2 mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp nếu được triển khai đúng cách. SupremeTech là một trong những đơn vị thể hiện rõ sự cam kết từ ban lãnh đạo đến các bộ phận kỹ thuật, qua đó đảm bảo hệ thống kiểm soát được vận hành hiệu quả và bền vững," ông Hưng nhận định.

Ở góc độ triển khai, ông Vũ Ngọc Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng SupremeTech giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ, mà còn cải thiện thực chất năng lực vận hành.

"Mục tiêu của SOC 2 không nằm ở việc có báo cáo, mà là xây dựng một hệ thống kiểm soát phù hợp với mô hình kinh doanh thực tế. SupremeTech đã tiếp cận SOC 2 với tư duy dài hạn, tạo nền tảng tốt cho việc mở rộng thị trường trong tương lai," ông Thanh chia sẻ.

SOC 2 – Xu hướng tất yếu với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp Việt Nam triển khai SOC 2 gia tăng rõ rệt, đặc biệt trong nhóm công ty công nghệ cung cấp dịch vụ cho thị trường nước ngoài. Điều này phản ánh xu hướng hội nhập ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi các yêu cầu về an toàn thông tin và quản trị dữ liệu ngày càng khắt khe.

Việc SupremeTech hoàn tất báo cáo SOC 2 được đánh giá là bước đi kịp thời, giúp doanh nghiệp tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

