Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Lê Ngọc Vĩnh

14-11-2025 - 15:45 PM | Xã hội

Lê Ngọc Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc thuê ôtô rồi chiếm đoạt, mang đi cầm cố lấy 210 triệu đồng.

Quảng Trị ngày 14/11 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ngọc Vĩnh (sinh năm 1984, trú tại Khu phố 5, phường Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/7/2024, Vĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải và Du lịch Quảng Trị để thuê một chiếc xe Toyota Avanza, biển số 74A-134.88. Chiếc xe có trị giá hơn 447 triệu đồng, được thuê trong thời hạn 3 tháng.

Bắt Lê Ngọc Vĩnh- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định - Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được xe, Vĩnh đã lập tức mang chiếc ôtô này đi cầm cố để lấy số tiền 210 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Vĩnh đã sử dụng toàn bộ số tiền cầm cố xe vào việc trả nợ cá nhân và tiêu xài hết, dẫn đến mất khả năng chi trả, không thể lấy lại tài sản để trả cho công ty. Cơ quan điều tra nhận định hành vi này thể hiện rõ việc Vĩnh lợi dụng hợp đồng thuê tài sản để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Công an đề nghị cung cấp hồ sơ hành nghề của Mailisa chi nhánh Nghệ An

Công an đề nghị cung cấp hồ sơ hành nghề của Mailisa chi nhánh Nghệ An Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 14-11: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 14-11: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

15:39 , 14/11/2025
Cảnh báo chiêu lừa đảo tinh vi khiến cô gái sinh năm 2002 ở Hà Nội mất trắng gần 100 triệu

Cảnh báo chiêu lừa đảo tinh vi khiến cô gái sinh năm 2002 ở Hà Nội mất trắng gần 100 triệu

15:18 , 14/11/2025
52 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

52 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:59 , 14/11/2025
TPHCM có thêm 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

TPHCM có thêm 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

14:46 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên