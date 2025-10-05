Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Lê Thị Thủy sinh năm 1991

05-10-2025 - 21:07 PM | Xã hội

Lê Thị Thủy là nữ 'đạo chích' 4 lần mở trộm két sắt.

Vào khoảng 09 giờ ngày 04/10/2025, Công an xã Chí Minh nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.K về việc bị kẻ gian vào nhà trộm cắp số tiền 250 triệu đồng để trong két sắt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Chí Minh đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. 

Chỉ sau 04 giờ, Công an xã đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Lê Thị Thủy, sinh năm 1991, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên. Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận đã 04 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm cắp tài sản, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Bắt Lê Thị Thủy sinh năm 1991- Ảnh 1.

Đối tượng L.T.T tại cơ quan Công an xã

Hiện, Công an xã Chí Minh đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

