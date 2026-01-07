Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ 20 tỷ USD 'rót' vào xAI của Elon Musk

07-01-2026 - 16:44 PM | Kinh tế số

Startup trí tuệ nhân tạo xAI do tỷ phú Elon Musk sáng lập vừa thông báo huy động thành công 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E mở rộng, vượt xa mục tiêu ban đầu 15 tỷ USD. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng nóng lên.

Theo xAI, các nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn gồm Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research Company và Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (Qatar Investment Authority). Bên cạnh đó, Nvidia và Cisco Investments cũng góp mặt với tư cách nhà đầu tư chiến lược, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xAI mở rộng năng lực tính toán và hạ tầng công nghệ.

Bất ngờ 20 tỷ USD 'rót' vào xAI của Elon Musk- Ảnh 1.

Startup trí tuệ nhân tạo xAI do tỷ phú Elon Musk sáng lập vừa thông báo huy động thành công 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E mở rộng, vượt xa mục tiêu ban đầu 15 tỷ USD. Ảnh: CNBC.

xAI cho biết nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai các sản phẩm AI, đồng thời tăng cường đầu tư cho nghiên cứu. Công ty hiện đang huấn luyện Grok 5, mô hình AI thế hệ tiếp theo, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Dù thị trường xuất hiện những cảnh báo về nguy cơ hình thành bong bóng AI, dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này vẫn duy trì mạnh mẽ khi các doanh nghiệp tiếp tục chi tiêu lớn cho sức mạnh tính toán và các mô hình mới.

Thời gian qua, xAI đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu để huấn luyện các hệ thống AI tiên tiến hơn, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn như ChatGPT của OpenAI và Gemini của Alphabet.

Theo Hồng Nhung

Tiền Phong

Từ Khóa:
xAI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nvidia đưa chip mới vào sản xuất toàn diện, hiệu năng AI tăng gấp 5 lần

Nvidia đưa chip mới vào sản xuất toàn diện, hiệu năng AI tăng gấp 5 lần Nổi bật

"Khoảnh khắc ChatGPT của AI vật lý đã đến": NVIDIA công bố mô hình suy luận AI dành cho xe tự lái

"Khoảnh khắc ChatGPT của AI vật lý đã đến": NVIDIA công bố mô hình suy luận AI dành cho xe tự lái Nổi bật

Thông tin mới nhất về quyền lợi chỉ dành cho người dân Hà Nội

Thông tin mới nhất về quyền lợi chỉ dành cho người dân Hà Nội

16:26 , 07/01/2026
Nhìn 1.350 ngôi làng chìm xuống nước, 20.000 người hò reo vì thành công lớn, dự án 37 tỷ USD lớn nhất châu Á lập kỳ tích

Nhìn 1.350 ngôi làng chìm xuống nước, 20.000 người hò reo vì thành công lớn, dự án 37 tỷ USD lớn nhất châu Á lập kỳ tích

15:50 , 07/01/2026
Cài đặt Windows thời nay: Khi hệ điều hành biến thành gã nhân viên sale phiền toái

Cài đặt Windows thời nay: Khi hệ điều hành biến thành gã nhân viên sale phiền toái

15:35 , 07/01/2026
Xuất hiện chiêu lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng, người dân cẩn thận mất sạch tiền trong tài khoản

Xuất hiện chiêu lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng, người dân cẩn thận mất sạch tiền trong tài khoản

15:16 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên