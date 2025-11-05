Bất ngờ doanh thu của vườn thú từng bị 'sờ gáy' vì nợ thuế

Báo cáo tài chính quý III năm nay của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho thấy, kết quả kinh doanh khởi sắc khi lượng khách đến tham quan tăng mạnh, giúp doanh thu cải thiện rõ rệt.

Trong 9 tháng, Thảo Cầm Viên đã bán được hơn 1,5 triệu vé vào cổng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 95% tổng lượng vé bán ra của cả năm 2024. Trung bình mỗi ngày, khu vườn thú trung tâm TPHCM này đón hơn 5.500 lượt khách.

Riêng doanh thu từ bán vé vào cổng đạt gần 78 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng nguồn thu, tiếp tục là “xương sống” trong hoạt động kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra, các dịch vụ phụ trợ như bán nước giải khát, ẩm thực, khu trò chơi, vé xe điện - xe lửa, vé gửi xe và hàng lưu niệm... cũng mang về hơn 20,5 tỷ đồng.

Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đạt gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 35 tỷ đồng. Thảo Cầm Viên cũng ghi nhận thêm 3,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn không sử dụng đòn bẩy tài chính nên không phát sinh chi phí lãi vay. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 22%, lên mức 28,8 tỷ đồng, gây áp lực lên kết quả lợi nhuận ròng. Kết thúc 9 tháng, lãi sau thuế đạt hơn 4,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Thảo Cầm Viên đạt hơn 900 tỷ đồng, phần lớn là chi phí xây dựng dở dang. Đơn vị đang nắm giữ hơn 82 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, trong khi nợ phải trả chỉ khoảng 30 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nghĩa vụ thuế và chi trả cho người lao động.

Đáng chú ý, đầu năm nay, UBND TPHCM quyết định chuyển hình thức thuê sang giao đất cho hơn 96% diện tích Thảo Cầm Viên. Nhờ đó, doanh nghiệp xóa được gánh nặng nợ thuê đất gần 800 tỷ đồng, vốn là nguyên nhân khiến đơn vị từng rơi vào nguy cơ bị cưỡng chế thuế cuối năm 2024.

Vườn thú 160 năm tuổi này là điểm tham quan quen thuộc của người dân TPHCM.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng từ năm 1864, đến nay đã tròn 160 năm tuổi và được xếp vào nhóm 1 trong 8 vườn thú cổ nhất thế giới còn hoạt động. Không chỉ là điểm tham quan quen thuộc của người dân thành phố, nơi đây còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái đô thị.

Theo thống kê đến năm 2024, Thảo Cầm Viên đang chăm sóc hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa hay báo gấm. Bên cạnh đó, hệ thực vật tại đây cũng rất phong phú với hơn 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật khác nhau.