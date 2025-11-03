Bất ngờ khi nhiều nước láng giềng săn lùng chân gà đông lạnh của Việt Nam

Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại và Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa ra mắt Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 31/10/2025.

Bản tin dẫn số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong quý 3 năm nay, Việt Nam xuất khẩu 5,06 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 26,5 triệu USD, giảm 4,4% về lượng và tăng 6,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường thuộc khu vực châu Á. Trong đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Công là nhiều nhất, chiếm 42,23% về lượng và chiếm 55,92% về trị giá, đạt 2,14 nghìn tấn, trị giá 14,82 triệu USD. Tuy vậy vẫn giảm 13,3% về lượng và giảm 4,6% về trị giá so với cùng kỳ.

Cũng theo bản tin, trong quý 3 năm nay, các chủng loại thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu chủ yếu gồm: Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là thịt ếch đông lạnh) được xuất khẩu chủ yếu sang Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha…

Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh và thịt lợn nguyên con đông lạnh) được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Hồng Công.

Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là chân gà đông lạnh) được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, Hồng Kông, Lào… Trong đó, xuất khẩu chân gà đông lạnh tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2024.

Theo dữ liệu từ Volza - công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu có trụ sở tại Rehoboth Beach (Mỹ), Việt Nam đã xuất khẩu 282 lô hàng chân gà từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024. Những lô hàng xuất khẩu này được thực hiện bởi 39 nhà xuất khẩu của Việt Nam tới 47 người mua, tăng trưởng 66% so với 12 tháng trước đó. Trong đó, chỉ riêng tháng 8/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 84 lô hàng chân gà. Hầu hết chân gà xuất khẩu từ Việt Nam được chuyển đến Hàn Quốc , Trung Quốc và Lào.

Cũng theo Volza, trên toàn cầu, 3 nước xuất khẩu chân gà hàng đầu là Brazil , Ukraine và Nga. Brazil dẫn đầu thế giới về xuất khẩu chân gà với 16.500 lô hàng, tiếp theo là Ukraine với 8.407 lô hàng và Nga đứng thứ ba với 5.248 lô hàng.



