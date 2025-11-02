'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt xe điện giá hơn 400 triệu đồng: ngang cỡ Toyota Camry, đi Hà Nội-Quảng Trị chỉ trong 1 lần sạc

Theo CNC, thương hiệu ô tô Trung Quốc Dongfeng vừa ra mắt mẫu sedan Forthing Xinghai S7 2026 tại thị trường nội địa với sự bổ sung thêm phiên bản siêu nạp 800V.

Forthing Xinghai S7 2026 có tất cả 4 phiên bản với giá dao động từ 119.900-149.900 Nhân dân tệ (tương đương 443,7-554,7 triệu đồng).﻿

Về thiết kế, Xinghai S7 2026 không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ trước nhưng vẫn gây ấn tượng với phong cách hiện đại và tinh tế. Cụm đèn hậu LED uốn lượn kết hợp hệ thống đèn tương tác thông minh giúp xe nổi bật và dễ nhận diện hơn khi di chuyển ban đêm. Thân xe được thiết kế tối ưu khí động học với hệ số cản gió chỉ 0,191.

Kích thước tổng thể của Forthing Xinghai S7 2026 vẫn giữ nguyên với chiều dài 4.935 mm, chiều rộng 1.915 mm, chiều cao 1.510 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.915 mm. Xe sedan hạng E này mang đến 6 tùy chọn màu sắc thời thượng gồm xanh dương mờ, xanh lục lam, trắng mây, đen mực, đỏ thẫm và tím mây.

Khoang nội thất của Forthing Xinghai S7 2026 được hoàn thiện theo hướng công nghệ và tiện nghi hơn. Mẫu xe trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 8,8 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 15,6 inch.

Hệ thống thông tin giải trí, được hỗ trợ bởi hệ điều hành Xinghai OS, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, Sự thoải mái được tăng cường với ghế ngồi "Cloud Brocade" mới. ﻿

Các phiên bản tầm trung và cao cấp được tích hợp hệ thống điều khiển bằng giọng nói thông minh cùng gói hỗ trợ lái xe bán tự động cấp độ L2, trong khi bản cao cấp nhất trang bị hệ thống hỗ trợ lái L2+ tiên tiến, giúp nâng cao trải nghiệm và độ an toàn khi vận hành.﻿

Điểm nhấn thiết thực là cửa hậu kiểu hatchback, mở rộng hơn, giúp việc chất và dỡ đồ dễ dàng hơn. Thể tích khoang hành lý dao động từ 496 lít đến 1.293 lít khi gập hàng ghế sau, khiến mẫu xe này trở nên lý tưởng cho những chuyến đi đường dài và sử dụng cho gia đình.﻿

Về khả năng vận hành, Forthing Xinghai S7 2026 mang đến hai tùy chọn động cơ điện. Phiên bản tiêu chuẩn “565” sử dụng động cơ điện với công suất tối đa 218 mã lực, đi kèm bộ pin lithium sắt phosphate dung lượng 59,4kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 565 km theo tiêu chuẩn CLTC.﻿

Trong khi đó, phiên bản siêu nạp 800V được nâng cấp đáng kể với động cơ điện mạnh 313 mã lực, pin lithium sắt phosphate 68,2kWh phiên bản 3.0 với lớp vỏ bọc thép tăng cường độ an toàn. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,9 giây, phạm vi di chuyển tối đa đạt 650 km và mức tiêu thụ năng lượng 11,6kWh/100 km, khẳng định hiệu suất và khả năng tiết kiệm vượt trội.﻿

Phiên bản Sạc Siêu Nhanh 650 còn có khả năng sạc lại khoảng 320 km chỉ trong 14 phút, trở thành một trong những mẫu xe sạc nhanh nhất trong phân khúc.﻿