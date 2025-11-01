8 xe ra mắt Việt Nam tháng 10/2025: Rẻ nhất 520 triệu đồng, đắt nhất hơn 13 tỷ đồng, từ sedan đến SUV, đủ động cơ xăng điện và hybrid

Mercedes-Benz E-Class 2025

Ngày 16/10, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) giới thiệu mẫu E-Class thế hệ mới với 3 phiên bản được lắp ráp trong nước, gồm E 200 Avantgarde giá 2,449 tỷ đồng, E 200 Exclusive giá 2,589 tỷ đồng và E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng.

Mercedes-Benz E-Class 2025 là thế hệ thứ 6 có nhiều thay đổi ở ngoại thất, nội thất và động cơ. Kích thước xe nhỉnh hơn thế hệ cũ, dài x rộng x cao lần lượt là 4.949 x 1.948 x 1.469 (mm), trục cơ sở 2.961 mm. Bản E 300 AMG dùng đèn Digital Light thích ứng, trong khi bản thấp hơn là LED Performance. Đèn hậu LED dạng ngôi sao 3D. Đặc biệt, E 300 AMG nay dùng mâm kích thước tới 20 inch (trước đây là 19 inch).

Ở bên trong, bản E 300 có màn hình MBUX Superscreen gồm màn hình cảm ứng 14,4 inch trung tâm, một màn hình cho ghế phụ 12,3 inch và màn hình 12,3 inch sau vô-lăng. Các bản thấp hơn có 2 màn hình (không có màn bên ghế phụ). Xe có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Phiên bản E 300 trang bị 17 loa Burmester 4D công suất 710W. Ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, tích hợp làm mát và thông gió. Kính cách âm, cách nhiệt. Điều hòa trên E 300 là 4 vùng, trong khi E 200 là 2 vùng.

Cả 3 bản dùng chung động cơ 2.0L mild-hybrid. 2 bản E 200 có công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 320Nm. Bản E 300 có công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400Nm, khác biệt ở cả hệ thống treo thích ứng. Tất cả bản dùng hộp số 9 cấp.

Bản E 200 Avantgarde có camera 360 độ; bản E 200 Exclusive có thêm các tính năng ADAS như hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động và cảnh báo điểm mù. Trong khi gói ADAS trên bản E 300 AMG có thêm hỗ trợ giữ làn đường chủ động, cảnh báo điểm mù chủ động hay camera giám sát người lái…

Mercedes-Benz GLS phiên bản kỷ niệm 30 năm

Cũng trong buổi ra mắt E-Class 2025, MBV đã trưng bày mẫu Mercedes-Benz GLS 450 4Matic Edition 30, nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu này có mặt tại Việt Nam. Hãng cho biết có tổng cộng 30 chiếc được phân phối chính hãng với mức giá là 5,999 tỷ, cao hơn GLS 450 thường 310 triệu đồng.

Sự khác biệt ở ngoại thất của bản Edition 30 so với GLS tiêu chuẩn bao gồm tem hông ngoại thất, các chi tiết sơn tối màu. Bên trong cabin, phiên bản kỷ niệm có nhiều trang bị hơn đáng kể bao gồm hàng trước bổ sung tính năng massage đá nóng, kính cách âm và cách nhiệt, màn hình giải trí cho hàng sau đi kèm tai nghe không dây, sạc không dây cho hàng hai,...

Ngoài ra, Mercedes-Benz GLS 450 4Matic Edition 30 vẫn dùng máy xăng 3.0L mild-hybrid, công suất 381 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm và hộp số tự động 9 cấp. Các tính năng an toàn giữ nguyên như camera 360 độ hỗ trợ nhìn trong suốt và gói ADAS với ga tự động giữ khoảng cách, giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp chủ động.

BYD Seal 5

BYD Seal 5 được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 17/10 với một phiên bản đi kèm giá bán 696 triệu đồng. Xe nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc.

BYD Seal 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.780 x 1.837 x 1.495 (mm) và chiều dài cơ sở 2.718mm, thuộc phân khúc sedan hạng C. Một số trang bị nổi bật ở ngoại thất gồm đèn chiếu sáng LED tự động, đèn ban ngày và đèn hậu LED. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Xe trang bị mâm kích thước 17 inch. Cảm biến đỗ xe trước/sau.

Khoang nội thất có đồng hồ hiển thị 8,8 inch sau vô-lăng. Màn hình trung tâm 12,8 inch kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, dàn âm thanh 8 loa. Các tiện nghi khác có thể kể đến như sạc không dây, lọc bụi PM2.5 và camera 360 độ.

Seal 5 trang bị hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện cho tổng công suất đạt 209 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, hộp số tự động E-CVT. Xe có thể di chuyển tới 120km chỉ với mô-tơ điện. Tổng quãng đường hỗn hợp với 1 bình xăng đạt khoảng 1.200km theo công bố của nhà sản xuất. Trang bị an toàn gồm 6 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát hành trình, phanh tự động & Auto Hold, chống tăng tốc ngoài ý muốn, kiểm soát thân xe chủ động,..

Suzuki Fronx

Suzuki Fronx ra mắt Việt Nam vào ngày 17/10 với 3 phiên bản, gồm GL giá 520 triệu đồng, GLX giá 599 triệu đồng và GLX Plus giá 649 triệu đồng. Tất cả nhập khẩu từ Indonesia.

Suzuki Fronx có thiết kế CUV lai coupe với mui sau xe được kéo chéo xuống đuôi xe, khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue.

Vào bên trong, xe có vô-lăng ba chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, dàn âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ. Một số tính năng đáng chú ý như màn hình HUD hay sạc không dây trên bản GLX Plus, đây cũng là trang bị nổi bật so với các đối thủ.

Suzuki Fronx tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ mild-hybrid, gồm máy xăng 1.5L và mô-tơ điện bổ trợ cho ra 99 mã lực và 135Nm. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.5L nhưng cho sức mạnh lớn hơn với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp.

Đặc biệt, Fronx GLX Plus trang bị gói an toàn ADAS. Các tính năng bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩm cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ. Một số tính năng khác gồm 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Điều này giúp Fronx tỏ ra vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Lynk & Co 08

Lynk & Co 08 chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào ngày 24/10. Xe mở bán với hai phiên bản là Pro giá 1,299 tỷ đồng và Halo giá 1,389 tỷ đồng.

Ngoại thất Lynk & Co 08 khác biệt bởi hơi hướng lai coupe thể thao ở sau đuôi, với phần cột C được vuốt xuống. Mặt trước xe gần kín như xe điện. Cụm đèn chiếu sáng chính là loại LED toàn phần. Bên hông, Lynk & Co 08 có một số chi tiết nổi bật như tay nắm cửa thò thụt, gương hậu tràn viền với tạo hình cách điệu đặt ở cửa xe nhằm hạn chế điểm mù. Bộ mâm ở bản Pro là 19 inch và bản Halo là 21 inch.

Bên trong nội thất Lynk & Co 08 có màn hình chính 15,4 inch độ phân giải 2,5K, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Phía sau tay lái là đồng hồ tốc độ 10,2 inch HD. Hướng thổi gió điều hòa được điều chỉnh qua màn trung tâm. Một số trang bị khác gồm sạc không dây, làm mát ghế trước, 23 loa Harman Kardon tích hợp cả ở tựa đầu ghế trước cho tổng công suất 1.600W, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn LED viền nội thất,..

Lynk & Co 08 tại Việt Nam sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, đi kèm hai mô-tơ điện (một mô-tơ đóng vai trò máy phát và một mô-tơ để chuyển động), cho tổng công suất 345 mã lực vàmô-men xoắn 580Nm. Kết hợp với hộp số DHT 3 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin trang bị cho xe có dung lượng 39,6kWh, cho tầm vận hành tối đa khoảng 200 km/sạc (tiêu chuẩn WLTC). Và vì là xe PHEV nên khi kết hợp với một bình xăng đầy sẽ cho tầm vận hành lên tới hơn 1.400 km (theo công bố của hãng).

Trang bị an toàn của mẫu xe này có đủ 7 túi khí, camera 540 độ, cảnh báo điểm mù, hệ thống ADAS cấp độ 2 với các tính năng ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp trước/sau, cảnh báo mở cửa an toàn.

Volkswagen Golf

Ngày 31/10, VW Golf được chính thức ra mắt Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, chia thành ba nhóm cá tính là eTSI mild-hybrid tiết kiệm, GTI thể thao và R Performance 4Motion hiệu suất cao. Toàn bộ đều được nhập khẩu từ Đức. Mức giá dao động từ 798 triệu đến 1,898 tỷ đồng.

Dù kích thước chỉ tương đương cỡ B, mẫu VW Golf được định vị ở phân khúc C vốn khá yên ắng tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, VW Golf mang đến một lựa chọn hoàn toàn mới cho nhóm khách hàng tìm kiếm cảm giác lái chuẩn Đức trong thân hình hatchback.

Golf thế hệ mới được phát triển trên nền tảng MQB Evo, kế thừa cấu trúc khung gầm nhẹ và cứng vững. Cụm đèn trước IQ.Light Matrix LED cùng dải định vị mảnh nối liền logo Volkswagen giúp phần đầu xe hiện đại hơn, trong khi đuôi xe được nhấn bằng cản sau thể thao và dải đèn hậu hiệu ứng 3D. Tùy phiên bản, Golf sở hữu mâm kích thước 18-19 inch cùng các chi tiết khí động học.

Khoang lái Golf mới mang phong cách hiện đại đặc trưng của các dòng Volkswagen gần đây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình trung tâm 10 inch chạy hệ điều hành MIB3, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Về động cơ, VW mang tới 3 tùy chọn động cơ. Mở đầu là máy xăng tăng áp 1.5L, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, mạnh 150PS và mô-men xoắn 250Nm, hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Tiếp đến là bản thể thao hơn là máy 2.0L tăng áp, 245PS và 370Nm. Cuối cùng là bản hiệu suất cao Golf R dùng máy 2.0L tăng áp cho ra 320PS và 420Nm.

Tất cả phiên bản Golf đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, sử dụng khung gầm thép cường lực với cấu trúc dập nóng giúp thân xe cứng vững nhưng vẫn nhẹ. Xe được trang bị 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo ASR, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA...

Bộ đôi xe điện của Maserati

Ngày 31/10, Maserati đã giới thiệu tới thị trường Việt Nam hai mẫu thuần điện là Grecale Folgore giá 5,495 tỷ và GranCabrio Folgore giá 13,314 tỷ đồng.

Grecale Folgore là phiên bản thuần điện của dòng SUV cỡ nhỏ Grecale. Xe sử dụng động cơ điện mạnh 542 mã lực, mô-men xoắn 820Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 220km/h. Viên pin dung lượng 105kWh mang đến tầm hoạt động lên tới 500km cho một lần sạc đầy.

Tiếp đến GranCabrio Folgore. Xe sử dụng nền tảng điện 800V với ba mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu, tổng công suất 751 mã lực (tăng lên 818 mã lực ở chế độ MaxBoost) và mô-men xoắn cực đại 1.350Nm. Xe có thể tăng tốc 0–100km/h trong 2,8 giây.

Về khoang nội thất, cả hai mẫu xe đều mang sự tương đồng về thiết kế. Xe có cụm màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA).

