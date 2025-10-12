Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ nhận được 5 tỷ đồng trong tài khoản, người phụ nữ tức tốc làm việc này

12-10-2025 - 12:59 PM | Xã hội

Sáng 11/10, Công an phường An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết vừa hướng dẫn, hỗ trợ một công dân trên địa bàn trả lại 5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm ở TP. HCM.

Trước đó, sáng 10/10, Công an phường An Khê tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Mỹ H. (41 tuổi) về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 5 tỷ đồng, không rõ do ai chuyển đến.

Xác định nhiều khả năng do người khác chuyển nhầm, đồng thời cảnh giác chiêu trò lừa đảo bằng công nghệ cao, chị H. lập tức báo công an.

Bất ngờ nhận được 5 tỷ đồng trong tài khoản, người phụ nữ tức tốc làm việc này- Ảnh 1.

Công an phường An Khê xác minh tại ngân hàng (Ảnh: Công an Gia Lai).

Công an phường phối hợp với Ngân hàng xác minh tài khoản và người chuyển tiền cho chị H. Qua làm việc, Công an phường xác định anh Trần Hoàng L. (24 tuổi) trú phường Tân Sơn, TP. HCM đã chuyển nhầm số tiền nói trên cho chị H.

Ngay trong ngày, Công an phường và Ngân hàng hướng dẫn chị H. làm thủ tục hoàn trả số tiền trên cho anh L. theo đúng quy định. Nhận lại đầy đủ số tiền, anh L. bày tỏ xúc động trước sự tử tế của chị H.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

