Bất ngờ nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD.

Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là một trái phiếu nhận 156.018 cổ phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và các điều khoản điều chỉnh của trái phiếu. Tuy nhiên, giá này cao hơn 2,7 lần giá đóng cửa cuối năm 2025 của cổ phiếu NVL là 13.350 đồng.

Novaland phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đợt chuyển đổi này, NVL ghi nhận có 4 nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng hơn 20,75 triệu cổ phiếu, gồm BNP Paribas Financial Markets, Oclaner Asian Bond Fund, Oclaner Global Credit Opportunities, Barclays Capital Securities.

Ngoài ra, Novaland cũng công bố kết quả phát hành hơn 163 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho hai cổ đông lớn NovaGroup và Diamond Properties. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng. Các cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

NovaGroup là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang là cổ đông lớn nhất. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong giai đoạn NVL gặp khó khăn, NovaGroup và Diamond Properties đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Sau đó, hai cổ đông này đã phải bán giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay.

Phía Novaland cho biết, giá hoán đổi của từng phương án được xác định độc lập, trên cơ sở thỏa thuận với cổ đông và trái chủ, đồng thời tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Tổng cộng cả hai phương án kể trên, Novaland phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nhờ đó, NVL giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Đồng thời, vốn điều lệ cũng tăng hơn 1.800 tỷ lên mức 22.320 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu tại NVL của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn từ 36,7% tăng lên 40,44% vốn điều lệ.

Quý III/2025, Tập đoàn Novaland đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi 2.950 tỷ đồng.

Tổng tỷ lệ sở hữu tại NVL của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn từ 36,7% lên 40,44% vốn điều lệ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của NVL đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng, trong đó giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.