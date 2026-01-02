Hơn 46 triệu cổ phiếu GHC của Thủy điện Gia Lai được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu GHC của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu GHC được chấp thuận niêm yết là gần 46,7 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 476,6 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, cổ phiếu GHC đang giao dịch trên sàn UPCoM với giá đóng cửa 29.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn hóa ở mức gần 1.387 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai là công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/5/2002.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và kinh doanh điện. Trụ sở chính đặt tại số 114 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhà máy Thủy điện TTC H'Chan

Tính đến ngày 30/9/2025, vốn điều lệ của Thủy điện Gia Lai đang ở mức hơn 476,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (MCK: GEG) góp hơn 298 tỷ đồng (tỷ lệ 62,53%), Tổng Công ty Điện lực Miền Trung góp 13,5 tỷ đồng (tỷ lệ 2,83%), còn lại gần 165,1 tỷ đồng do các cổ đông khác góp vốn (tỷ lệ 34,63%).

Được biết, Thủy điện Gia Lai sở hữu 2 nhà máy thủy điện với gồm Nhà máy Thuỷ điện TTC H'Mun có công suất 16,2MW đã được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2010 và Nhà máy Thủy điện TTC H'Chan có công suất 12MW đã hoạt động từ tháng 8/2006.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có Nhà máy Điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 được xây dựng trên khu đất có diện tích 54,2 ha tại tỉnh Bình Thuận cũ, quy mô 49 MWp, tổng mức đầu tư hơn 1.017 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Thủy điện Gia Lai mang về doanh thu thuần hơn 235,7 tỷ đồng, tăng 5,3% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 123,9 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Tính đến hết quý III/2025, tổng tài sản của Thủy điện Gia Lai tăng 4,2% so với đầu năm, lên mức hơn 1.556,3 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 399,7 tỷ đồng, giảm 13,2%.



