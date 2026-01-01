Thanh khoản chứng khoán dự báo bùng nổ, làn sóng IPO sắp được kích hoạt với loạt "bom tấn" Thaco, TH, Highlands, CP

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap đánh giá sự sôi động trở lại của thị trường chứng khoán đang tạo lực đẩy cho một làn sóng IPO mới, với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực khác nhau.

Trong ngành tài chính, các cái tên được nhắc đến gồm VPBank Securities, VPS, Kafi và Techcom Securities; ngành tiêu dùng ghi nhận sự hiện diện của Masan Consumer, Thế Giới Di Động, TH, FPT Retail, Nhà thuốc Long Châu, Bách Hóa Xanh, Highlands Coffee, Golden Gate và CP.

Bên cạnh đó, danh sách còn có một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác như F88, VNPAY, MISA, THACO, DatVietVAC, Viettel IDC, Galaxy Cinema, GELEX Infra và Hòa Phát Nông nghiệp, bao gồm cả các thương vụ IPO đã, đang và những trường hợp tiềm năng theo quan sát của Vietcap.

Vietcap cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào tín dụng ngân hàng để tài trợ cho hoạt động sản xuất và mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng trung – dài hạn tiếp tục được duy trì, nhu cầu đa dạng hóa các kênh huy động vốn ngày càng trở nên cấp thiết, qua đó khiến việc phát triển thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt.

Tính đến hết quý III/2025, vốn hóa thị trường cổ phiếu của Việt Nam mới tương đương khoảng 56% GDP, thấp hơn đáng kể so với các thị trường trong khu vực như Thái Lan và Malaysia. Khoảng cách này cho thấy dư địa lớn để thị trường cổ phiếu trong nước mở rộng, song hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế. Trước đó, trong Chiến lược phát triển thị trường vốn ban hành năm 2022, Chính phủ đã đặt mục tiêu đưa vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt mức 120% GDP vào năm 2030.

Bên cạnh đó, giá trị giao dịch bình quân (GTGDTB) trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 tăng mạnh, đạt khoảng 1,5 tỷ USD, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Theo Vietcap, kết quả này đến từ ba yếu tố chính, bao gồm bối cảnh vĩ mô thuận lợi; hàng loạt cải cách pháp lý mới giúp củng cố hạ tầng thị trường và gia tăng động lực cho triển vọng nâng hạng; cùng với sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước, được thúc đẩy bởi kỳ vọng tích cực đối với thị trường và mặt bằng lãi suất cho vay ký quỹ ở mức hấp dẫn.

Dù vậy, đội ngũ phân tích dự báo GTGDTB sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2025 khi thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh của quý III/2025. Đồng thời, nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn, trì hoãn các giao dịch quy mô lớn để chờ đợi kết quả kinh doanh cả năm cũng như định hướng rõ ràng hơn cho năm 2026, qua đó tạo thêm áp lực lên thanh khoản trong quý IV so với quý III. Tính chung cả năm 2025, GTGDTB được dự báo tăng 36,9% so với cùng kỳ.

Sang năm 2026, Vietcap dự phóng GTGDTB tiếp tục tăng 18% so với năm trước, đạt khoảng 1,35 tỷ USD. Động lực tăng trưởng đến từ kỳ vọng các tính năng mới của hệ thống KRX, như giao dịch trong ngày và rút ngắn chu kỳ thanh toán từ T+2,5 xuống T+2, sẽ thúc đẩy hoạt động giao dịch; tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp duy trì ở mức cao trong bối cảnh vĩ mô thuận lợi với chính sách tiền tệ và tài khóa mang tính hỗ trợ; cùng với dòng vốn ngoại dự kiến gia tăng, ước đạt khoảng 5–6 tỷ USD, sau khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2026.