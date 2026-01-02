Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán DSC được cấp hạn mức tín dụng 790 tỷ đồng

02-01-2026 - 10:38 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán DSC vừa phê duyệt việc nhận cấp hạn mức tín dụng 790 tỷ đồng từ Indovina nhằm sử dụng vào mục đích giao dịch/mua bán trái phiếu Chính phủ.

CTCP Chứng khoán DSC (Chứng khoán DSC, MCK: DSC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về phê duyệt việc nhận cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina.

Theo nội dung được phê duyệt, Indovina sẽ cấp cho DSC khoản tín dụng theo hình thức cho vay hạn mức có tài sản bảo đảm, với giá trị tối đa 790 tỷ đồng. Hạn mức này có thời hạn 1 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng.

Nguồn vốn vay từ Indovina được DSC sử dụng cho mục đích giao dịch/mua bán trái phiếu Chính phủ. Lãi suất, phí được tính theo quy định hiện hành của Indovina.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay gồm tiền gửi thuộc sở hữu của DSC, theo quy định của Indovina và pháp luật theo từng thời kỳ.

Chứng khoán DSC được cấp hạn mức tín dụng 790 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán DSC đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025. Thời hạn lấy ý kiến đến trước ngày 13/1/2026.

Theo đó, Chứng khoán DSC sẽ trình cổ đông tờ trình điều chỉnh và tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, sau khi điều chỉnh, Chứng khoán DSC dự kiến chào bán 5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động cho công ty. Trong đó, ông Bạch Quốc Vinh- Tổng Giám đốc sẽ được mua 1,5 triệu cổ phiếu, còn lại được phát hành cho cán bộ nhân viên đang ký hợp đồng lao động công ty.

Tỷ lệ phát hành là 1,8182% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Cổ phiếu mới phát hành chỉ được chuyển nhượng 40% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Mục đích phát hành nhằm thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của công ty; tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của công ty. Đồng thời, khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán DSC dự kiến thu về 50 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các giao dịch cho vay ký quỹ.

Thời gian dự kiến được phát hành trong năm 2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của Hội đồng quản trị.

Ngoài phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Chứng khoán DSC còn trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 - 2027).


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

