Bất ngờ nhóm cổ phiếu ngược dòng "xanh, tím" giữa lúc VN-Index giảm sâu

Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt vào cuối phiên 31/10, VN-Index đóng cửa giảm gần 30 điểm, qua đó xuống dưới mốc 1.640 diểm.

Trái ngược thị trường chung, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm khi đua nhau “xanh, tím”. Dòng tiền ồ ạt chảy mạnh vào nhóm này giúp loạt cổ phiếu GAS, PVB bật tăng hơn 3% giá trị, lần lượt lên các mốc giá 61.600 đồng/cp và 30.300 đồng/cp; bên cạnh đó, các mã khác như PVS, BSR, PGD cũng nhuộm “sắc xanh” khá tích cực.

Nổi bật, cổ phiếu PVD tăng kịch trần, thậm chí “trắng bên bán” với khối lượng khớp lệnh đột biến gần 13 triệu đơn vị. Thị giá chốt phiên đạt 21.650 đồng/cp, tăng gần 7%.

Loạt cổ phiếu dầu khí ngược dòng thị trường chung phiên 31/10

Đà tăng của nhóm cổ phiếu dầu khí đến sau thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

Nghị quyết giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh đối với các nội dung sau:

Thứ nhất, PVN được phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí, trừ các trường hợp dự án phát triển mỏ trên đất liền hoặc dự án có chuỗi đồng bộ hạ tầng, công trình, thiết bị dầu khí giữa đất liền và biển. Ngoài ra, PVN được phép phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đại cương phát triển mỏ trong trường hợp thay đổi phương án phát triển, ngoại trừ đối với dự án khí hoặc các dự án có thay đổi nhu cầu sử dụng đất.

Thứ hai, PVN được giao quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí trong các trường hợp việc điều chỉnh dẫn đến tổng mức đầu tư giảm, hoặc tăng dưới 10% (ngoại trừ khi xây dựng thêm giàn).

Thứ ba, PVN được quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ dầu khí khi tổng mức đầu tư giảm hoặc tăng dưới 10%, ngoại trừ trường hợp xây dựng thêm giàn khai thác. Đây là nội dung được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 50 Nghị định 45/2023/NĐ-CP.

Thứ tư, PVN được phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí trong các trường hợp việc điều chỉnh làm giảm hoặc tăng dự toán chi phí không quá 20% so với kế hoạch gần nhất đã được Bộ Công Thương phê duyệt, bất kể nội dung thay đổi.

Thứ năm, PVN được giao quyền phê duyệt báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí lần đầu đối với các mỏ hoặc phát hiện dầu khí có tổng lượng dầu tại chỗ dưới 30 triệu m³ hoặc tổng lượng khí tại chỗ dưới 30 tỷ m³.

Việc thẩm định, phê duyệt của PVN được thực hiện theo quy trình do PVN ban hành. PVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kết quả phê duyệt các nội dung được giao quyền nêu trên.

Việc trao thêm quyền cho PVN trong phê duyệt các hoạt động dầu khí được xem là bước đi quan trọng, giúp tăng tính chủ động, giảm bớt thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khai thác dầu khí.﻿

Nhiều doanh nghiệp "về đích" sớm kế hoạch lợi nhuận

Bên cạnh "tin vui" từ PVN, nhịp bứt phá của nhóm dầu khí được tiếp sức bởi loạt kết quả kinh doanh quý 3 khả quan từ một số doanh nghiệp.

Điển hình, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã: PVD) ghi nhận doanh thu quý 3/2025 tăng nhẹ 5% lên 2.571 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,4% lên 23,7% giúp lợi nhuận gộp tăng 35,6% lên 609 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của PVD tăng mạnh 54% lên 277 tỷ đồng, mức cao nhất tính từ quý 1/2019.﻿

Doanh nghiệp cho biết doanh thu trong kỳ tăng nhờ ghi nhận thêm doanh thu giàn PV Drilling VIII từ ngày 1/9/2025, doanh thu mảng dịch vụ liên quan đến khoan tăng do tăng khối lượng công việc, lợi nhuận và cổ tức được chia từ liên doanh/công ty con cũng khởi sắc.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tương đương cùng kỳ năm trước khi đạt 6.551 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 46% lên 673 tỷ đồng. PV Drilling thực hiện được 91% kế hoạch doanh thu và vượt 27% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Tương tự, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) đã công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần tăng 100% so với cùng kỳ năm trước lên 9.630 tỷ đồng. PVS báo lãi sau thuế đạt 334 tỷ, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) tăng 140% lên 324 tỷ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của PVS vượt 23.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, LNST tăng 34% lên 949 tỷ đồng. Năm 2025, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 780 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 720 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

Mặt khác, PV GAS (mã: GAS) cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh thu thuần tăng trưởng 41,34% so với cùng kỳ lên 35.690 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí vốn tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu khiến lợi nhuận gộp “đi lùi” 2%, còn 4.102 tỷ đồng.

Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,95% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí bán hàng tăng 11,98% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của PV GAS đạt 2.549,12 tỷ đồng, tăng 1,08% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV GAS ghi nhận doanh thu đạt 91.446 tỷ đồng, tăng 16% và lợi nhuận sau thuế đạt 10.184 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.