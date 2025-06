Bất ngờ phân khúc nhà phố xuất hiện mốc giá 1,2 tỷ đồng/căn

Giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng: Cơ hội cuối cùng để sở hữu nhà phố giá rẻ?

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp và giá nhà không ngừng tăng tại TP.HCM cùng các đô thị vệ tinh, những sản phẩm giá rẻ gần như đã biến mất khỏi thị trường.

Thế nhưng, ngay tại Tây Ninh khu vực giáp ranh TP.HCM lại vừa ghi nhận một "làn sóng vô cùng mạnh mẽ" ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, với dự án Phước Đông New City đang gây chú ý nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn nhà phố xây sẵn. Đây không chỉ là mức giá hiếm hoi còn tồn tại trên thị trường phía Nam, mà còn mở ra cơ hội sở hữu bất động sản thực thụ cho những người có nhu cầu an cư hoặc đầu tư dài hạn.

Thực tế, tại TP.HCM và các đô thị vệ tinh như Dĩ An, Thủ Dầu Một hay Long Thành (Đồng Nai), giá nhà phố hiện phổ biến từ 2,5 tỷ đồng trở lên mức giá vượt xa khả năng chi trả của người mua ở thực và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thực trạng này phản ánh xu hướng lệch pha nguồn cung trong nhiều năm trở lại đây.

"Từ trước dịch đến năm 2023, phân khúc cao cấp đã chiếm đến 82% thị trường bất động sản TP.HCM; trong khi nhà ở bình dân giảm tới 40% và các sản phẩm giá rẻ vừa túi tiền gần như biến mất hoàn toàn", ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, chia sẻ tại Diễn đàn bất động sản mùa xuân sáng 15/3.

Phước Đông – điểm sáng mới của thị trường vùng ven

Chính vì vậy, các khu vực vùng ven như Tây Ninh đang ngày càng thu hút người mua ở thực và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nổi bật trong số đó là dự án Phước Đông New City, tọa lạc trong Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời (huyện Gò Dầu và Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), có tổng quy mô hơn 3.285 ha riêng khu công nghiệp Phước Đông đã chiếm hơn 2.190 ha, là nơi tập trung hàng nghìn chuyên gia và công nhân sinh sống, làm việc.

Với mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng cho một căn nhà phố xây sẵn, Phước Đông New City đang nổi lên như một lựa chọn sáng giá, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và đầu tư cho thuê điều ngày càng khó tìm thấy tại các khu vực giáp ranh TP.HCM.

Không chỉ hấp dẫn về giá, Phước Đông New City còn sở hữu vị trí "kim cương" khi tọa lạc ngay vùng giao thoa giữa TP.HCM, Bình Dương và tỉnh Long An mới vừa được Quốc hội thông qua theo nghị quyết sáp nhập cấp tỉnh có hiệu lực từ ngày 12/6/2025 hợp nhất từ Long An và Tây Ninh. Việc sáp nhập này không chỉ tái cấu trúc địa giới hành chính, mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế đô thị rộng lớn, tiếp giáp TP.HCM và biên giới Campuchia.

Tọa lạc ngay trong lòng khu công nghiệp Phước Đông rộng hơn 3.285 ha, dự án thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ nền công nghiệp sôi động cùng hệ thống hạ tầng liên kết đang ngày càng hoàn thiện. Từ TP.HCM, chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển, 5 phút để tiếp cận trung tâm logistics ICD, và khoảng 20 phút đến khu vực quy hoạch sân bay trong địa bàn tỉnh Tây Ninh mới. Nhờ vậy, cư dân Phước Đông New City được hưởng trọn lợi thế hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối vùng vượt trội.

Sự hình thành tỉnh Tây Ninh mới cũng tạo điều kiện thuận lợi thu hút FDI và các dòng vốn đầu tư. Những dự án đô thị như Phước Đông New City đang cho thấy xu hướng rõ nét nhà ở giá hợp lý, pháp lý hoàn chỉnh, tọa lạc tại khu vực đang chuyển mình thành tâm điểm phát triển mới của vùng.

Trong bối cảnh thị trường đang chờ những tín hiệu hồi phục rõ ràng, sự xuất hiện của sản phẩm nhà phố giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng như tại Phước Đông New City được ví như "làn gió mới" cho người mua ở thực và nhà đầu tư thận trọng. Nếu đúng theo chu kỳ phục hồi bất động sản vào giai đoạn 2025 - 2026, những sản phẩm có mức giá thấp và tiềm năng tăng trưởng như thế này sẽ càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

