575 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 19/3, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt thêm 3 người liên quan vụ dàn cảnh xô đẩy để cướp giật tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, nâng tổng số đối tượng bị xử lý lên 8 người.

Cụ thể, từ ngày 16 đến 18/3, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thị Thanh Liểu (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Văn Cảnh (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ).

Những người này được xác định có vai trò tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây quanh người bị hại để đồng bọn cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thông tin này được đăng tải trên báo PL.TPHCM.

Các đối tượng từ trái sang: Cảnh, Liểu và Lãnh (Ảnh: PL TPHCM).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết đã bắt 5 đối tượng gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) - cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.

Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là đối tượng cầm đầu đồng thời trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật tài sản trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, theo thông tin trên tờ Người lao động, Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để thực hiện hành vi. Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Chí và Tây tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Trước đó, nhóm này đến điểm du lịch Tân Huê Viên tổ chức dàn cảnh cướp giật tài sản của người dân, du khách.

Các đối tượng lợi dụng điểm du lịch này vừa khánh thành công trình Liên Hoa Bảo Tháp (vào cuối tháng 1-2026) đang thu hút đông đảo người dân và du khách, để thuận tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm đối tượng với khoảng hơn 20 người, câu kết với nhau phạm tội, có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể.

Khi phát hiện người dân có mang theo tài sản có giá trị như dây chuyền, túi xách… thì tiến hành "vây ráp" tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để cho một đối tượng "núp sau" nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay nhau đến đối tượng khác.