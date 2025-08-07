Bất ngờ với sức bật tăng giá của thị trường bất động sản sinh thái phía Bắc

Cơ hội từ quy hoạch bài bản và định hướng phát triển bền vững

Sau sáp nhập về Phú Thọ, theo chủ trương Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2026–2035, tầm nhìn đến 2050, Hòa Bình cũ được định hướng tập trung vào phát triển bền vững, ưu tiên du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, nông nghiệp hữu cơ và dược liệu.

Hoà Bình luôn được biết tới là khu vực vùng núi phía Tây Bắc có thiên nhiên trù phú, bao gồm rừng xanh, núi non hùng vĩ, hồ, suối và nguồn nước sạch dồi dào với 70 hang động, 3 suối khoáng nóng, 4 khu bảo tồn, không khí trong lành quanh năm…

Đây là nơi lý tưởng cho những dự án nghỉ dưỡng cao cấp, mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên, phù hợp với xu hướng tìm kiếm "second home" của giới thượng lưu và nhà đầu tư.

Sức hút từ dòng tiền và hạ tầng giao thông

Thị trường bất động sản TP. Hòa Bình cũ đang bước vào giai đoạn bứt phá ngoạn mục, trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh chứng khoán và vàng tới điểm chốt lời, lãi suất ngân hàng duy trì ở mức thấp, bất động sản đất nền tại các đô thị vệ tinh như Hòa Bình nổi lên như kênh đầu tư an toàn với giá trị gia tăng bền vững.

Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, Hòa Bình ghi nhận mức tăng giá đất nền ấn tượng nhất miền Bắc trong 6 tháng đầu năm 2025, đạt 67%. Mặt bằng giá vẫn duy trì ổn định từ tháng 3/2025, cho thấy lực cầu mạnh mẽ và tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. So với đầu năm 2023, giá đất nền tại đây đã tăng gần 200%, vượt xa các tỉnh lân cận như Bắc Giang (100%), Hưng Yên (75%), Bắc Ninh (54%) hay Vĩnh Phúc (26%).

Với tâm lý ưu tiên tài sản thực, nhà đầu tư đang tìm kiếm những thị trường còn dư địa tăng trưởng, giá cả hợp lý và hạ tầng phát triển. Hòa Bình với giá đất nền trung tâm dao động 19 - 23 triệu đồng/m² (thấp hơn 30- 50% so với các khu vực lân cận Hà Nội như Quốc Oai, Hòa Lạc, Chương Mỹ) trở thành lựa chọn lý tưởng.

Hạ tầng giao thông là động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển này. Cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình đang được mở rộng lên 6 làn xe, đạt vận tốc 100km/h, dự kiến hoàn thành cuối 2027, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống còn 1 giờ. Tuyến quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình được nâng cấp, kết nối chặt chẽ với khu Tây Hà Nội. Đặc biệt, hai tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (khởi công tháng 7/2025) và Mộc Châu – Sơn La sẽ tạo nên trục liên kết chiến lược vùng Tây Bắc, đưa Hòa Bình trở thành trung tâm giao thương và du lịch sinh thái hàng đầu.

Tiềm năng từ các dự án sinh thái quy mô lớn

Một khu đô thị sinh thái quy hoạch bài bản với quy mô 27,2 ha tại phường trung tâm hành chính Thống Nhất, TP. Hòa Bình cũ, đang trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư.

Khu đô thị sinh thái Aqua Garden được quy hoạch bài bản, quy mô 27,2 ha ngay tại phường trung tâm hành chính Thống Nhất của TP. Hoà Bình cũ

Nằm tại vị trí đắt giá trên trục đại lộ An Dương Vương, tuyến giao thông chiến lược của thành phố, Aqua Garden không chỉ gây chú ý nhờ vị trí trung tâm mà còn vì đây là dự án đất nền cuối cùng được phê duyệt tại khu vực trung tâm TP. Hòa Bình cũ. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng eo hẹp, đây là cơ hội hiếm hoi dành cho nhà đầu tư biết đón đầu tiềm năng tăng giá và dòng khai thác thương mại hấp dẫn.

Aqua Garden còn sở hữu hệ sinh thái sống trong lành hiếm có. Dự án dành tới 71% diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng, với điểm nhấn là suối Thổ Cẩm uốn quanh, 9 công viên chủ đề, quảng trường trung tâm, vườn trà, đường dạo ven suối, khu thể thao ngoài trời… Không gian sống xanh, thoáng đãng giữa lòng đô thị đang trở thành xu hướng, đặc biệt thu hút người mua ở thực và giới đầu tư ưa chuộng bất động sản giá trị thật.

Aqua Garden sở hữu dòng suối Thổ Cẩm uốn quanh khu đô thị

Với mức giá chỉ từ 19 triệu đồng/m² – thấp hơn đáng kể so với mặt bằng đất nền các đô thị vệ tinh, Aqua Garden mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư dài hạn, đón đầu làn sóng giãn dân, phát triển hạ tầng và chuyển dịch dòng tiền về các đô thị vùng ven Hà Nội. Dự án vừa đảm bảo yếu tố pháp lý với sổ đỏ sẵn từng lô, vừa hội tụ tiềm năng sinh lời kép: gia tăng giá trị tài sản và khai thác kinh doanh thương mại.

Các chuyên gia nhận định, Hòa Bình đang ở giai đoạn lý tưởng để tích lũy bất động sản. Đây là cơ hội để nhà đầu tư đón đầu xu hướng, tận dụng biên độ tăng giá còn lớn và tiềm năng phát triển bền vững của một vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.