Trái Bầu Riverside – Tâm điểm thu hút khách hàng tại trung tâm TP Hải Dương cũ

Sau hợp nhất, TP Hải Phòng mới có tiềm năng, lợi thế để vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng đầy đột phá với bức tranh kinh tế sống động khi là cửa ngõ ra biển tầm cỡ quốc tế của khu vực miền Bắc. Và dù hợp nhất, thành phố mới mang trong mình những khát vọng lớn lao của hai địa phương cũ.

Hải Dương cũ sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Địa phương này cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 70km và cách cảng biển nước sâu Lạch Huyện (Hải Phòng) chưa đầy 90 phút di chuyển, giữ vai trò cửa ngõ logistics quan trọng của miền Bắc.

Sau sáp nhập, vùng địa lý hợp nhất giữa TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương không chỉ mở rộng về quy mô hành chính mà còn chính thức trở thành một trong những "cực tăng trưởng" mới của thị trường bất động sản miền Bắc.

Nhằm rút ngắn khoảng cách kết nối trung tâm đô thị phía Tây thành phố với trung tâm thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để thực hiện đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố. Tuyến đường có chiều dài 23,5km quy mô 6-10 làn xe sẽ là trục kinh tế mới trong tương lai của tỉnh.

Cùng với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã chính khởi công vào 19/12/2025 góp phần kết nối giao thông giữa hai địa phương, cộng với các hệ thống giao thông hiện có, việc đi lại giữa Hải Dương với TP. Hải Phòng sẽ "giống như việc di chuyển nội tỉnh", không còn cảm giác đi từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, Hải Dương đang đẩy nhanh các dự án khu công nghiệp, đặc biệt Dự án Khu kinh tế chuyên biệt tại 2 huyện Bình Giang và Thanh Miện với tổng diện tích khoảng 5.300 ha. Đây là chủ trương thể hiện sự sáng tạo và khát vọng phát triển để đưa Hải Dương bứt phá tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh trung tâm đồng bằng Bắc Bộ.

Công tác quy hoạch về hạ tầng, giao thông, tăng nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế địa phương, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng sẽ có những chuyển biến tích cực khi hợp nhất hai địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Các chỉ số kinh tế – xã hội chủ chốt được công bố đã vẽ nên một bức tranh đầy triển vọng cho các nhà đầu tư địa ốc.

Trái Bầu Riverside dự án có pháp lý hoàn chỉnh thu hút khách hàng

Dù sau sáp nhập, bất động sản thành phố Hải Dương cũ có sự chững lại do sự thay đổi về địa chính trị, di chuyển dân số cơ học. Tuy nhiên, giá Bất động sản thấp tầng tại khu vực không có sự thay đổi nhiều, các dự án vẫn duy trì mức giá trước sáp nhập, thậm chí có biên độ tăng nhẹ. Lý giải cho điều này một số chuyên gia cho rằng quỹ đất trung tâm trở nên hạn hẹp trong khi nhu cầu thay đổi môi trường sống tại những đô thị có hạ tầng hiện đại, tiện ích đầy đủ vẫn là lựa chọn ưu tiên của giới tinh hoa.

Nhu cầu về cuộc sống hiện đại tại một khu đô thị đầy đủ tiện ích, hạ tầng đồng bộ và phải có vị trí nằm tại trung tâm là điều kiện cần thì Trái Bầu Riverside là điều kiện đủ đáp ứng các tiêu chí trên.

Vị trí đắc địa, quy hoạch hiện đại

Tọa lạc tại quỹ đất vàng tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng (trung tâm Thành phố Hải Dương cũ), Trái Bầu Riverside có quy mô hơn 7,2 ha gồm 338 sản phẩm đất nền (316 sản phẩm liền kề và 22 sản phẩm nhà vườn) và khu nhà ở xã hội cao tầng được quy hoạch đồng bộ và hoàn chỉnh đạp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 1.890 cư dân. Toàn bộ dự án được thiết kế đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, tiện ích tạo nên một quần thể, không gian sống thoáng và năng động phục vụ cộng đồng cư dân. Dự ánkhông chỉ mang lại cuộc sống tiện nghi, thuận tiện hằng ngày mà còn góp phần gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

Hệ thống tiện ích nội - ngoại khu hoàn chỉnh

Một trong những điểm cộng nổi bật của Trái Bầu Riverside là hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, được quy hoạch theo mô hình "All-in-one" – tất cả trong một. Cư dân sẽ được tận hưởng không gian sống khép kín với khuôn viên nhiều cây xanh, Trường học, công viên cây xanh, thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, bãi đỗ xe, nhà văn hóa cùng hệ thống shophouse kinh doanh thương mại phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thư giãn hằng ngày.

Không chỉ vậy, tại Trái Bầu Riverside, cư dân dễ dàng di chuyển và thừa hưởng mọi tiện ích đa tầng trong khu vực như: AEON Mall Hải Dương, Sân golf Liên Hồng, Bệnh viện, Trường học các cấp, công viên, quảng trường, phố đi bộ… chỉ trong vài phút di chuyển, điều này giúp dự án khẳng định vị thế không chỉ để ở mà còn là nơi hưởng thụ cuộc sống tinh hoa giữa lòng phố thị.

Pháp lý minh bạch, an toàn

Tới nay, dự án đã hoàn thiện 100% hạ tầng và thông báo đất đã có hạ tầng kỹ thuật được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Trái Bầu (Trái Bầu Riverside), phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (đợt 1) theo văn bản số 2877 /SXD-QLN do sở xây dựng tỉnh Hải Dương cấp ngày 27/06/2025 . Theo đó, khách hàng sẽ được ký Hợp đồng mua bán ngay sau khi xuống tiền mua sản phẩm tại dự án. Đây là yếu tố then chốt giúp khách hàng có thể cân nhắc khi lựa chọn Trái Bầu Riverside, nhất là trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến pháp lý trong giao dịch bất động sản.

Sở hữu vị trí đắc địa trung tâm kinh tế thành phố Hải Dương cũ cùng quy hoạch bài bản với hạ tầng, tiện ích đồng bộ. Trái Bầu Riverside đang là tâm điểm được giới đầu tư cũng như khách hàng ở thực tại địa phương săn đón khi pháp lý đã hoàn thiện và dự án chuẩn bị mở bán trong thời gian tới.