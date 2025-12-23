Cen Land khẳng định không liên quan đến các hoạt động đầu tư cá nhân của Shark Hưng

Trước những thông tin không tích cực lan truyền gần đây trên thị trường liên quan đến hoạt động đầu tư của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng), CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã: CRE) vừa chính thức lên tiếng làm rõ.

Theo Cen Land, mọi hoạt động đầu tư được thực hiện bởi cá nhân các thành viên HĐQT, bao gồm ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land, đều là hoạt động đầu tư cá nhân, được triển khai trên cơ sở quyết định độc lập của từng cá nhân, không đại diện, không nhân danh và không chịu sự ủy quyền của Cen Land. Do đó, về mặt pháp lý, các cá nhân tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đầu tư dưới tư cách cá nhân.

Cen Land khẳng định không tham gia đầu tư, không bảo lãnh, không đồng hành triển khai, không hưởng lợi và không có bất kỳ mối liên hệ nào - về pháp lý, tài chính hay vận hành – đối với các hoạt động đầu tư cá nhân nói trên.

"Nói cách khác, các hoạt động này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hoạt động, chiến lược kinh doanh và hệ sinh thái của Cen Land", thông báo của Cen Land cho hay.

Doanh nghiệp cho biết, với vai trò là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Cen Land luôn duy trì nguyên tắc tách bạch tuyệt đối giữa hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Công ty với các hoạt động đầu tư mang tính cá nhân của từng thành viên HĐQT.

"Các hoạt động đầu tư cá nhân không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm liên đới nào đối với Cen Land, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, chiến lược phát triển và định hướng dài hạn của công ty", Cen Land khẳng định.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin liên quan đến Shark Hưng chủ yếu xoay quanh hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm gắn biển HYRA.

Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng hay doanh nghiệp liên quan, các đồn đoán vẫn nhanh chóng lan rộng, tạo hiệu ứng tiêu cực và tác động trực tiếp đến diễn biến cổ phiếu CRE.

Theo tìm hiểu, HYRA Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI), nơi ông Phạm Thanh Hưng đang giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, mối liên hệ này nhanh chóng bị suy diễn theo nhiều hướng trên mạng xã hội, nhất là khi có quá nhiều lùm xùm liên quan đến các "cá mập" trước đó như Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình), Shark Thuỷ (Nguyễn Ngọc Thủy), Shark Tam.

Trước những đồn đoán, sáng ngày 23/12, ông Phạm Thanh Hưng đã đăng tải thông báo trên trang cá nhân, chính thức phản hồi các thông tin đang lan truyền. Trong chia sẻ, ông Hưng khẳng định: Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống.

Ông nhấn mạnh các hoạt động đầu tư khởi nghiệp được nhắc đến là hoạt động cá nhân, không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành với Cen Land, nơi ông hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo Shark Hưng, việc lên tiếng sớm nhằm làm rõ ranh giới thông tin, tránh gây hiểu nhầm trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, đặc biệt với cổ đông và nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu CRE.

Ông Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại Hà Nội, hiện là Phó Chủ tịch Cen Land, đồng thời là gương mặt quen thuộc với công chúng qua chương trình "Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank Việt Nam". Ông đang nắm giữ hơn 15 triệu cổ phiếu CRE.

Theo giới thiệu trên website, Hyra Holdings đặt mục tiêu xây dựng mô hình hạ tầng số mới, hướng tới AI phi tập trung, blockchain Layer-3 và DePIN ngay từ giai đoạn sớm, khi các xu hướng này còn chưa phổ biến.

Hiện HĐQT Hyra Holdings gồm ông Trần Nam Chung (SN 1986, Chủ tịch), ông Andy Phạm (Phó Chủ tịch) và ông Nguyễn Văn Phương (thành viên). Tại ĐHĐCĐ năm 2025, công ty thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng (Shark Hưng) làm thành viên HĐQT.

Từ ngày 3/4/2024, vốn điều lệ thay đổi từ 5,8 tỷ lên hơn 6,5 tỷ đồng. Từ 14/5/2025 đến nay, vốn điều lệ tăng gấp 14 lần lên 93,1 tỷ đồng.



