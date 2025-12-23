Tuyến metro 57.000 tỷ đồng do THACO đề xuất được điều chỉnh kéo dài, sẵn sàng khởi công hơn 20 ngày nữa

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án hướng tuyến và vị trí các nhà ga của tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương.

Theo quyết định, chiều dài toàn tuyến được điều chỉnh tăng từ hơn 11km lên 11,27km. Trong đó, đoạn đi ngầm dài hơn 9,2km, đoạn chuyển tiếp gần 0,3km, đoạn trên cao hơn 0,8km và đoạn đi trên mặt đất vào depot Tham Lương dài 0,9km.

Điểm đầu tuyến được kéo dài, đấu nối vào ga Bến Thành của tuyến Metro số 1, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các tuyến metro.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến Metro số 2 sẽ giao cắt với tuyến Metro số 3 tại ga Tao Đàn, tuyến số 5 tại ga Bảy Hiền và tuyến số 6 tại ga Bà Quẹo.

Trên cơ sở đó, thiết kế các nhà ga đã được hiệu chỉnh để tối ưu hóa khả năng trung chuyển, rút ngắn quãng đi bộ cho hành khách. Đơn cử, ga Tao Đàn được rút ngắn còn 244,6m để thuận tiện kết nối với tuyến Metro số 3; tại ga Bảy Hiền, phương án điều chỉnh cho phép kết nối trực tiếp giữa ke ga của Metro số 2 và Metro số 5.

Ngoài các điều chỉnh nêu trên, hướng tuyến cơ bản được giữ nguyên theo quy hoạch hiện hữu, chủ yếu đi ngầm dưới các trục đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh.

Dự án đi qua địa bàn 14 phường, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Đông Hưng Thuận. Trên tuyến có 11 nhà ga (10 ga ngầm, 1 ga trên cao) và depot Tham Lương.

UBND TP.HCM cũng giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) xác định tâm quy ước của các nhà ga và depot làm cơ sở quy hoạch các khu vực TOD; đồng thời rà soát tác động của các tuyến đường sắt, metro khác đối với phương án hướng tuyến Metro số 2.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét việc không tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc các công trình trên tuyến.

Dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương có tổng diện tích thu hồi đất hơn 250.000 m2, ảnh hưởng đến 585 trường hợp. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%.

Hiện nay thành phố đang tổ chức triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án metro số 2. Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên khoảng 57.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo MAUR, dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2025 và khởi công vào ngày 15/1/2026.

Trước đó vào đầu tháng 10, TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với Tập đoàn Trường Hải (THACO) hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt ngay trong tháng 12/2025.

Tại thông báo kết luận cuộc làm việc với nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh và thống nhất với đề xuất đầu tư của THACO. Đây là định hướng phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển đường sắt đô thị.



