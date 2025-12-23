Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HĐND TPHCM sắp họp chuyên đề: Chốt bảng giá đất mới, "mở đường" cho cơ chế đặc thù mới

23-12-2025 - 12:19 PM | Bất động sản

Ngày 26-12, HĐND TPHCM sẽ họp chuyên đề, xem xét 27 nội dung quan trọng, trong đó có Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026.

HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa cho biết kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra vào chiều 26-12 tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét và thông qua 27 nội dung; trong đó nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật 14 nội dung; nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt có 13 nội dung.

Ở nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, đáng chú ý là các tờ trình để cụ thể hóa Nghị quyết 260/2025/QH15 - Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố.

HĐND TPHCM sắp họp chuyên đề: Chốt bảng giá đất mới, "mở đường" cho cơ chế đặc thù mới - Ảnh 1.

HĐND TPHCM họp kỳ thứ 6 hồi giữa tháng 12-2025; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cụ thể, quản lý khoản thu phân chia và tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD (theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 260); quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do (Điều 7 Nghị quyết 98, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 260).

Quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể thành phố quy định tại điểm a và điểm c khoản này (theo khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 98, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Nghị quyết 260).

Nhóm nội dung này, còn có tờ trình về xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Ở nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt, có nội dung quan trọng về triển khai thực hiện Nghị quyết 260. Bên cạnh đó, là tờ trình về Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc).

Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương (300 giường tại Cụm Y tế Tân Kiên, Bình Chánh); chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1).

Thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai; điều chỉnh, bổ sung các dự án đường sắt mới nằm trên địa bàn thành phố vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 188/2025/QH15 theo nhu cầu phát triển của thành phố; thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 3) theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội...

Đề xuất quy định mới về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

Theo Phan Anh

Người lao động

