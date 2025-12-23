Tập đoàn DOJI và tâm huyết xây dựng tòa tháp 75 tầng

Từ khát vọng Kim địa ốc…

""Nếu muốn thành công, bạn phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi "du lịch" trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận"

Hành trình phát triển của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI trong lĩnh vực bất động sản chính là một minh chứng sống động cho nhận định của John D Rockefeller – ông Vua dầu mỏ Mỹ.

Chế tác kim hoàn và bất động sản tưởng chừng là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, không có điểm giao thoa giữa một bên là sự tinh tế của vàng bạc, đá quý với một bên là sự hoành tráng của những công trình được xây cất từ gạch ngói, xi măng, sắt thép. Thế nhưng, bằng tư duy sáng tạo không giới hạn, bằng sự dấn thân và trên hết là niềm đam mê vượt ra khỏi khuôn mẫu của một thương hiệu kim hoàn đơn thuần, Tập đoàn DOJI đã tìm thấy điểm giao thoa ấy.

Golden Crown Hai Phong – một trong những công trình Kim địa ốc tiêu biểu của DOJILAND tại Hải Phòng

Thông qua thương hiệu DOJILAND, Tập đoàn DOJI đã thành công đưa bản sắc của mình vào lĩnh vực bất động sản, khai sinh ra dòng sản phẩm Kim Địa Ốc - bất động sản nghệ thuật kim hoàn. Mỗi công trình được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật, được trau chuốt đến từng chi tiết, kết tinh giữa giá trị thẩm mỹ, công năng và chuẩn mực dịch vụ.

Tập đoàn DOJI tiếp tục chinh phục phân khúc thấp tầng với Emerald Symphony

Các dự án mang "mã gen" DOJI nổi bật giữa đô thị phồn hoa như những dấu ấn kiến tạo không gian sống mang giá trị vượt thời gian. Đồng thời, khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu dám theo đuổi đam mê, dám khác biệt và đủ năng lực để biến đam mê ấy thành những công trình mang tầm vóc biểu tượng.

Đó là khi viên kim cương DOJI Tower rực sáng giữa bầu trời thủ đô, mang đến một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn. Đó cũng là khi giấc mơ kiến trúc thế kỉ 21 mang tên Diagrid được hiện thực hóa với tòa tháp đôi Diamond Crown Hai Phong mang vẻ đẹp tự do vô tận của hình khối, là Golden Crown Hai Phong với một diện mạo lộng lẫy, mô phỏng chiếc vương miện vàng quyền lực và kiêu hãnh, hay Emerald Symphony – dự án thấp tầng với những giá trị bền vững theo thời gian. Và đặc biệt, mới đây nhất là dự án khu phức hợp Dragon 75 Complex với khát vọng vươn cao giữa bầu trời. Dự án được Tập đoàn DOJI khởi công vào ngày 19/12 vừa qua.

Đến tòa tháp 75 tầng ghi danh "nóc nhà miền Bắc"

Tiếp tục kế thừa tinh thần Kim địa ốc – bất động sản nghệ thuật kim hoàn, Dragon 75 Complex là công trình biểu tượng tiếp theo được Tập đoàn DOJI phát triển tại Hải Phòng.

Phối cảnh dự án Dragon 75 Complex

Dự án tọa lạc tại vị trí đắt bậc nhất khu vực Bắc Sông Cấm, đối diện Trung tâm hành chính mới Hải Phòng, nắm bắt trọn vẹn lợi thế từ trục phát triển chiến lược của thành phố. Dragon 75 Complex gồm: tòa tháp Ngọc Rồng 75 tầng mang tên Dragon Jade 75 và tòa tháp chung cư hạng sang 41 tầng Dragon Amber Residence.

Trong đó, Dragon Jade 75 với chiều cao 388m giữ vai trò điểm nhấn trung tâm của toàn bộ quần thể, ghi danh là "nóc nhà miền Bắc" và là một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Sự xuất hiện của những tòa tháp chọc trời tại các đô thị hiện đại trên thế giới không còn là điều gì xa lại. Mỗi tòa tháp lại định hình theo một phong cách kiến trúc riêng như Burj Khalifa (Dubai) ấn tượng với vẻ đẹp sáng tạo và đầy mê hoặc; tháp Shangshai Tower (Thượng Hải) lại nổi bật với kiến trúc hình xoắn ốc độc đáo hay One World Trade Center (New York) mang đậm phong cách hiện đại với vẻ ngoài mạnh mẽ và tinh xảo…

Không chỉ chắt lọc, tiếp thu những tinh hoa kiến trúc trên thế giới, Dragon 75 Complex khác biệt bởi sự kết hợp độc đáo giữa ngôn ngữ kiến trúc đậm chất phương Đông và sự tinh xảo của nghệ thuật chế tác trang sức.

Dragon 75 Complex tiếp nối niềm đam mê của Tập đoàn DOJI đối với bất động sản nghệ thuật kim hoàn

Chính "mã gen" DOJI đã tạo nên bản sắc riêng và dấu ấn khác biệt cho công trình. Lấy cảm hứng thiết kế từ hình tượng Rồng, linh vật thiêng liêng trong văn hóa Á Đông, DOJILAND cùng với kiến trúc sư lừng danh Massimo Mercurio đã tạo nên một công trình mang vẻ đẹp lộng lẫy, giàu giá trị biểu tượng, phá vỡ những khuôn mẫu khô cứng thường thấy của đô thị hiện đại.

Nơi đây, còn là tâm điểm hội tụ các giá trị sống, làm việc, nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh hệ thống khách sạn, nhà hàng 5 sao, căn hộ cao cấp và căn hộ thương hiệu thì các tiện ích đặc sắc như sky garden, sky disco, sky pool, đài quan sát trên cao chắc chắn sẽ là những điểm thu hút khách du lịch. Đặc biệt, đây còn là một trong số ít những dự án tại Việt Nam có đủ điều kiện sở hữu sân đỗ trực thăng trên tầng thượng.

Với DOJI, Dragon 75 Complex không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là lời cam kết đối với Hải Phòng: cam kết nâng tầm chuẩn sống, thay đổi diện mạo đô thị và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tòa tháp được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thành phố, một công trình xứng tầm vị thế Hải Phòng – đô thị Cảng năng động, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Bắc.

Trong tương lai, Dragon 75 Complex hứa hẹn trở thành điểm đến check-in mang tầm vóc quốc tế, thu hút du khách toàn cầu, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ. Từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng hiện đại, năng động, giàu bản sắc và sẵn sàng vươn tầm hội nhập quốc tế.